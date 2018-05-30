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6月更熱供電吃緊 經濟部次長：不會限電

2018-05-30 12:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

連日的高溫讓用電量屢屢刷新紀錄，6月天氣只會更熱，今（30）日換經濟部政務次長曾文生「掛保證」不換限電。曾文生表示，6月初一些大修或小修的機組都將陸續歸隊加入供電，因此應不會發生限電情形。

台電發言人徐造華指出，儘管連日高溫，但目前為止還是供電正常，未出現限電狀況，預估6月在機組陸續歸隊情形下，備轉容量率在6月上、中旬可望達到6%，即便隨著6月下旬，以及緊接而來又會更熱的7、8月，目前都預估備轉容量率應可維持在5%左右。

曾文生指出，昨天所謂的用電高峰3,632.86萬瓩是跟5月比，歷史高峰3,645.28萬瓩是去年8月15日創下的紀錄。但，若根據台電今日預估的最高用電量將達3,645萬瓩，就將追平歷史最高用電紀錄。曾文生指出，如果用去年的歷史最高峰來算，備轉容量率還是超過4%，

曾文生再進一步指出，如果核二廠2號機加入併聯發電的話，以目前機組設算，備轉容量率可以超過 6%；他表示，6 月初包括大修、小修的機組會陸續加入發電；以目前的備轉容量率超過 4% 來看，即使單一機組發生問題，仍可以備援發電供應。

至於近期備轉容量率燈號亮出黃燈、橘燈的情況，曾文生指出，綠燈是要備轉容量率超過 10% 以上，亮黃燈或橘燈不是今年特殊的狀況，已經有一段時間了。

根據台電網站，預估今日最高用電 3,645 萬瓩，將追平歷史高峰紀錄，尖峰使用率 96%，最大供電能力 3,799.2 萬瓩，備轉容量率 4.23%，亮出供電警戒的橘燈，系統限電率增加。

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