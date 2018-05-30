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缺水缺電就下台？龔明鑫：盡最大努力

2018-05-30 12:05聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

立委賴士葆上午在立法院財政聯席會質詢時，針對5月天氣這麼熱質詢經濟部是否會缺水缺電?

經濟部次長龔明鑫答覆說，理論上不會缺電，昨天電量較吃緊是因為有些電廠故障，今天已修好，至於水的部份只有南部較吃緊，其他地方原則上沒有問題，賴士葆提議龔明鑫應該保證不缺水缺電，萬一缺水缺電就下台，這樣才是政務官的風範，若因此下台反而可以當上部長，他問龔明鑫敢不敢承諾，若缺水缺電就下台負責？

龔明鑫只有苦笑，無奈表示「會盡最大努力」。

立委賴士葆上午在立法院財政聯席會質詢時，針對5月天氣質詢經濟部是否會缺水缺電? ...
立委賴士葆上午在立法院財政聯席會質詢時，針對5月天氣質詢經濟部是否會缺水缺電? 經濟部次長龔明鑫（中左）答覆說，理論上不會缺電，至於水的部份只有南部較吃緊，一旁的水利署長賴建信（中右）趕緊上前給予龔明鑫更多訊息。記者杜建重／攝影
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立委賴士葆上午在立法院財政聯席會詢問經濟部次長龔明鑫敢不敢承諾，若缺水缺電就下台...
立委賴士葆上午在立法院財政聯席會詢問經濟部次長龔明鑫敢不敢承諾，若缺水缺電就下台負責？龔明鑫只有苦笑，無奈表示「會盡最大努力」。記者杜建重／攝影
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賴士葆立法院
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