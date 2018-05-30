缺水缺電就下台？龔明鑫：盡最大努力

2018-05-30 12:05 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



立委賴士葆上午在立法院財政聯席會質詢時，針對5月天氣這麼熱質詢經濟部是否會缺水缺電?

經濟部次長龔明鑫答覆說，理論上不會缺電，昨天電量較吃緊是因為有些電廠故障，今天已修好，至於水的部份只有南部較吃緊，其他地方原則上沒有問題，賴士葆提議龔明鑫應該保證不缺水缺電，萬一缺水缺電就下台，這樣才是政務官的風範，若因此下台反而可以當上部長，他問龔明鑫敢不敢承諾，若缺水缺電就下台負責？