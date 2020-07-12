永和文化路塌陷 營造商：會負責不逃避

新北市永和區文化路113巷內集合住宅新建工程，11日因施工不慎造成地面塌陷。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

新北市永和區文化路113巷內集合住宅新建工程，11日因施工不慎造成地面塌陷；地樺營造特助張震揚今天下午出面受訪表示，後續將有鑑定流程，該負的責任會全權負責，不會逃避。

綺華建設在永和區文化路113巷內的集合住宅新建工程，11日上午因施工不慎造成地面塌陷，導致鄰近民宅建築物結構受損；主要影響66戶、疏散158人，預防性疏散10棟50戶、38人，無人受傷。

施工單位地樺營造的特助張震揚，今天下午接受媒體聯訪，針對後續賠償問題，他表示，第一時間已委請區公所代為發放新台幣5000元慰問金，今天會再發放1萬元慰問金和禮盒，並跟住戶做簡短的說明和致歉。

張震揚表示，經過初步的鑑定，這些鄰損的主結構並未受損，後續也將有鑑定流程，該負的責任會全權負責，「如果真的是我們影響的，我們不會逃避，會負起全責」，幫住戶把有問題的部分修繕好，希望能夠在16日以前讓住戶安全回到住家正常生活。

張震揚向中央社記者表示，最主要受到事故影響的約有25戶，由於第一時間先進行搶修作業，因此委由區公所代為處理慰問金的發放，今天也陸續去了幾個安置住戶的地方，但因為有些人不在，僅發放到10幾戶，明天將繼續發放行程。