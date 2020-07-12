快訊

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

國安法爭議大批港生想來台 教部「港生專案」卻難產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永和文化路塌陷 營造商：會負責不逃避

中央社 / 新北12日電

新北市永和區文化路113巷內集合住宅新建工程，11日因施工不慎造成地面塌陷。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
新北市永和區文化路113巷內集合住宅新建工程，11日因施工不慎造成地面塌陷。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

新北市永和區文化路113巷內集合住宅新建工程，11日因施工不慎造成地面塌陷；地樺營造特助張震揚今天下午出面受訪表示，後續將有鑑定流程，該負的責任會全權負責，不會逃避。

綺華建設在永和區文化路113巷內的集合住宅新建工程，11日上午因施工不慎造成地面塌陷，導致鄰近民宅建築物結構受損；主要影響66戶、疏散158人，預防性疏散10棟50戶、38人，無人受傷。

施工單位地樺營造的特助張震揚，今天下午接受媒體聯訪，針對後續賠償問題，他表示，第一時間已委請區公所代為發放新台幣5000元慰問金，今天會再發放1萬元慰問金和禮盒，並跟住戶做簡短的說明和致歉。

張震揚表示，經過初步的鑑定，這些鄰損的主結構並未受損，後續也將有鑑定流程，該負的責任會全權負責，「如果真的是我們影響的，我們不會逃避，會負起全責」，幫住戶把有問題的部分修繕好，希望能夠在16日以前讓住戶安全回到住家正常生活。

張震揚向中央社記者表示，最主要受到事故影響的約有25戶，由於第一時間先進行搶修作業，因此委由區公所代為處理慰問金的發放，今天也陸續去了幾個安置住戶的地方，但因為有些人不在，僅發放到10幾戶，明天將繼續發放行程。

事故 新北

延伸閱讀

影／侯友宜再度視察永和崩塌道路 承諾下周四可回家

永和災戶老爺爺不顧危險執意回家 志工狂勸攔阻

永和文化路地面塌陷 應變中心督促建商3天復原

永和文化路塌陷補強灌漿 預計2到3天完成

相關新聞

永和文化路塌陷 營造商：會負責不逃避

新北市永和區文化路113巷內集合住宅新建工程，11日因施工不慎造成地面塌陷；地樺營造特助張震揚今天下午出面受訪表示，後續...

影／侯友宜再度視察永和崩塌道路 承諾下周四可回家

新北市永和區文化路113巷內一處建築工地，因工地地基連續壁破損地下水滲漏，導致巷道路面大面積崩塌，新北市長侯友宜一連兩天...

永和災戶老爺爺不顧危險執意回家 志工狂勸攔阻

新北市永和區文化路113巷內工地，因基地連續壁破損地下水滲漏，導致巷道路面大面積崩塌，66戶居民須暫時撤離，截至昨晚10...

影／永和路面塌陷 侯友宜：建商一定有他要負起的責任

新北市永和區文化路巷弄一處工地昨施工時，不慎造成路面塌陷，使鄰近民宅建築物結構受損，更出現瓦斯漏氣情形，新北市長侯友宜昨...

永和文化路地面塌陷 應變中心督促建商3天復原

新北市永和區文化路113巷部分住戶，昨天因鄰近建案施工不慎，造成地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損。所幸無人受傷；新北...

永和工地崩塌！緊急疏散116戶、196人

新北市永和區一處建築工地昨因地下水滲漏，導致巷道路面大面積崩塌，造成瓦斯管線斷裂、瓦斯外漏，緊急疏散一一六戶、一九六人，...

影／永和工地因連續壁漏水致路面塌陷 最新影片曝光

新北市消防局今天上午10時40分獲報，永和區文化路113巷內一處建築工地疑似工地地基連續壁未建造完成，因地下水滲漏，導致...

新北永和路面塌陷 志工動員安撫居民驚恐心

新北市永和區文化路今天發生工地意外造成塌陷，災後各單位立即動員展開救災與疏散。比較不危險的住戶，今晚陸續回家，一群志工默...

新北市永和路面塌陷 居民：感到氣憤無奈且倒楣

新北市永和區文化路巷弄一處工地，今天發生路面坍塌，影響周邊住宅。居民說，感到氣憤、無奈且倒楣，發生狀況時，還來不及反應，...

新北永和文化路地面塌陷 今晚完成緊急灌漿

新北市永和區文化路113巷發生集合住宅新建工程施工不慎地面塌陷。新北市政府表示，目前已完成瓦斯管線封管，正針對地面塌陷處...

影／廠商挖破管線導致永和路面塌陷 侯友宜：勒令停工

新北市永和路113巷的馬路因建商施工時挖破瓦斯管線，總計撤離80戶103人，相關單位在現場搶修中，新北市長侯友宜今下午前...

影／永和工地施工導致路面塌陷 疏散80戶103人

新北市消防局今天上午10時40分獲報，永和區新生街一處建築工地疑似工地地基連續壁未建造完成，疑因自來水管線漏水，導致馬路...

熱門新聞

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

台南老人賣芒果遭人拿芒果砸頭引眾怒 砸人男到案否認

懷孕印尼愛滋女交4男友失聯 今在桃園被尋獲

倉儲物流2工人從堆高機兩層樓高度摔落地 1人遭鋼板砸中死亡1輕傷

墾丁男子酒後路倒草坪死亡 脖子上金項鍊遺失

東海岸公路台東沙泥灣路段 酒駕肇禍釀3傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。