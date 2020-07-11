新北永和路面塌陷 志工動員安撫居民驚恐心

新北市永和區文化路一處建築工地施工時，疑似施工不慎造成巷道塌陷，導致瓦斯管線斷裂，造成瓦斯外漏。記者王長鼎／翻攝

新北市永和區文化路今天發生工地意外造成塌陷，災後各單位立即動員展開救災與疏散。比較不危險的住戶，今晚陸續回家，一群志工默默安撫驚恐的心，成為安定力量之一。

新北市永和區文化路113巷一處新建住宅工程，今天上午疑施工不慎造成附近道路地面塌陷，鄰近民宅建築物結構受損。

市府消防局、工務局、永和區長陳怡君、民生管線的瓦斯、自來水、警政等單位動員起來救災。市府副秘書長朱惕之晚間到災害應變中心坐鎮，市府與公所其他休假的官員也都趕回救災。

市長侯友宜下午勘災後說，市府已對建設公司勒令停工，整體事故須2天至3天才能修復。初步鑑識暫時沒有再坍塌危險，民生管線將儘速維修，恢復生活秩序。

住戶今天晚上在仁愛里辦公室表示，害怕近日再度下大雨或地震，會影響安全。鄰居集中在一起議論紛紛，有些人還餘悸猶存，也慶幸在瓦斯管線破裂時，並沒有引起更大的火警災害。

預防性疏散的住戶，由消防、瓦斯、警方、志工等人員陪同，晚間回到住家整理，在確認安全無虞後回家入住。雖然假日，但大家動員起來毫無怨言。慈濟志工也主動到場希望協助飲食與安撫人心。

安置在青獅旅社、柯達飯店的住戶，由接駁車往來飯店與災變現場。永和區公所與志工在里辦公室登錄住戶資料，安排志工陪同老榮民、獨居老人，志工一面招呼居民吃晚餐，一邊表示，「擔心老人家安全，一定要有人陪伴」。

工務局表示，在安全無虞下緊急將塌陷處灌漿先穩固地基，由消防局派車到場拉水線於建築基地灌水，讓基地內、外水壓平衡。

工務局長詹榮鋒說，已要求建商勒令停工，初步了解是工地地基的14公尺深的連續壁有破洞，導致馬路水沙從破口流入到工地，讓路面塌陷，目前已先填滿破洞並持續灌漿。

至於連續壁的破口，預計12日凌晨才能修復。詹榮鋒告訴中央社記者，12日將由土木技師、結構技師、大地技師到場鑑定。建商需恢復路面設施、恢復管線及修復受損民宅，且確定安全無虞後才可復工，預定12日回填路面並進場修復。