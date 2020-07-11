新北市永和路面塌陷 居民：感到氣憤無奈且倒楣

新北市永和區文化路巷弄一處工地，今天發生路面坍塌，影響周邊住宅。記者王長鼎／翻攝

新北市永和區文化路巷弄一處工地，今天發生路面坍塌，影響周邊住宅。居民說，感到氣憤、無奈且倒楣，發生狀況時，還來不及反應，沒帶重要物品就急忙出門。

新北市永和區文化路113巷一處建築工地上午施工時，附近路面出現大面積塌陷，影響周邊住宅，最嚴重就屬工地對面6棟公寓。

住戶在晚間返回現場並由警消陪同進入家中取重要物品。住工地對面的黃姓住戶受訪時說，上午10時初，打開住家窗戶時，發現鄰近工地的馬路出現小洞且可看到地面下管線，現場也飄散瓦斯味，隨即與家人準備離開住家，剛走到一樓時，就發現牆壁落下小石塊，打開大門驚覺路面已塌陷。

她提到，當時要離開住家時，未攜帶任何重要物品，遇到這樣事情很倒楣，只能先暫住旅館，至於後續賠償等狀況會和同棟住戶討論後再決定。

住在巷弄的江姓住戶說，一開始先聞到瓦斯味，隨即就接獲通知要被疏散，只能與妻子及小朋友到附近閒晃，遇到這樣事情很無奈且氣憤，「好好假日都被搞亂」，希望新北市政府可以好好處理後續。

陳姓婦人在市長侯友宜到現場勘災時，神情激動要求建商出面向居民道歉。消防局長黃德清解釋，建商正坐鎮現場緊急與災後復原，會等告一段落後，向居民抱歉並協商賠償事宜。

上溪里長賴碧鑾表示，今天上午10時30分許，陸續接獲里民反映，巷弄路面突然龜裂且愈來愈嚴重。她在上午11時開始廣播並提醒，後來發現情況緊急，趕緊廣播疏離居民。

住在附近的一名婦人表示，她在上午睡醒時，以為聽到流水聲，可是仔細聽才發現是沙沙聲，後來聽到兒子大喊，「媽媽快逃，馬路塌陷了。」回憶當時的緊急狀況，她仍驚魂未定，請兒子與媳婦帶著孫子回娘家居住，以確保安全。

市長侯友宜表示，居民希望建商道歉，會全力協助。緊急安置以外，新北市府與民意代表會要求建商負起責任，並做好監督責任。新北市政府指出，影響最嚴重是工地對面6棟公寓，預計明天才可返家入住。