新北永和文化路地面塌陷 今晚完成緊急灌漿

新北市永和區文化路113巷發生集合住宅新建工程施工不慎地面塌陷。記者林伯東／攝影

新北市永和區文化路113巷發生集合住宅新建工程施工不慎地面塌陷。新北市政府表示，目前已完成瓦斯管線封管，正針對地面塌陷處進行緊急灌漿，預計今晚完成。

永和區文化路113巷上午10時39分發生集合住宅新建工程施工不慎地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損。主要影響66戶、疏散158人；另預防性疏散10棟50戶、38人。所幸無人受傷

目前安置在青獅旅社有50人、柯達飯店30人，其餘依親。至傍晚5時最新數據，維生管線受影響範圍，包括天然氣停氣91戶、停水20戶；電力供應及住戶排水無影響。停水住戶可至文化路113巷與文化路及仁愛路口等兩處取水站取水。

新北市災害應變中心前進指揮所現場持續搶險。預防性疏散的住戶將於今晚6時30分統一登記報到後，由里長及事業單位陪同確認安全再讓民眾入住，預計8時30分完成。

目前已完成瓦斯管線封管，正針對地面塌陷處進行緊急灌漿，預計今晚可完成。另工務局會同建築、土木及結構等相關技師進行建築結構鑑定，初步勘查尚無危險，並建置監測儀器，明早再針對主要影響的建築物進一步勘查鑑定。

下午新北市長侯友宜、副市長謝政達先後抵災害現場關心，並指示工務局勒令工地停工，同時要求建商應確實負起賠償責任，市府會負起監督責任。另市府協助慰問安置民眾，每一戶發放新台幣5000元慰問，目前已發放21戶。