MLB／大谷記者會談水原涉賭 日本電視台全進入「翔平時間」

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平今天就翻譯員水原一平涉入簽賭與竊盜案一事，首度面對媒體。日本各大電視台早上全部進入「翔平時間」，在平時的節目中插播直播。他在聲明中6度提到「說謊」。

大谷在日本時間上午6時45分召開記者會。富士電視台早晨節目「鬧鐘電視」、NHK綜合頻道的「早安日本」、日本東京放送電視台（TBS）的節目等，都從43分開始切換至在洛杉磯道奇體育場內的直播畫面。

大谷翔平解釋水原一平的賭博問題，以及被球隊解僱的過程，於6時57分左右結束。各大電視台的東京攝影棚後續進行講解，字幕打出「全部都是謊言」、「我也很衝擊」、「我沒有賭博」等聲明中重要字句。

許多電視台都進行長達數十分鐘的追蹤報導，最長的TBS節目甚至有40分鐘，為大谷翔平開了特例。

根據日媒統計，大谷翔平在11多分鐘的聲明中，一共6次提到「噓」（日文的謊言、說謊）這個單詞。

他強調，水原一平「說的全部都是謊言」、「老實說，用震驚來形容都不準確」，使用非常強烈的詞語來形容這次事件。考慮到他在大聯盟與水原相處的時間比家人還多，似乎能夠理解。

擁有美國加州、紐約州執業資格的律師清原博在電視節目中表示，「他表明自己完全是清白的，我想很多人，包括粉絲在內都鬆了一口氣。」

他表示，「大谷選手比先前預料的更詳細地說明了事件經過，讓我們確信他是清白的，沒有任何問題，因此也沒有什麼好隱瞞的。雖然遭遇背叛很震驚，但他認為還是必須親自告訴粉絲。水原的行為不僅過分，也是對他的背信。」

對於事件未來發展，清原認為，「雖然美國職棒大聯盟表示要對大谷選手展開調查，但可能會得到完全沒必要懲罰他的結論。」此外，大谷今天也說，之後要集中於新賽季，因此可能只會透過經紀人和律師發表評論，預料不會再像今天這樣，本人親自出面說明。