MLB／水原一平紅襪資歷確定是假的 岡島秀樹發文證實

道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平涉嫌簽賭，近日他的個人經歷被挖出，紅襪球團表示從未聘任過水原，曾效力紅襪的日籍選手岡島秀樹也發文，說明自己與水原的關係。

多家媒體曾指出，水原在紅襪隊擔任過岡島秀樹的翻譯，但紅襪球團日前表示，從未以任何身分聘請水原。岡島秀樹昨天在IG發文提到，「水原2012年曾擔任我的翻譯，當時我被邀請參加洋基隊春訓，他是球團為我找來的第一位翻譯，這是我們第一次見面。」

「由於我沒通過簽約前的體檢，因此我和水原失去合約，無法一起在球隊工作」岡島秀樹說。

岡島秀樹2007至2011年期間效力紅襪，他強調這段時間水原沒當過他的翻譯，「直到2011年球季結束前，我一直由另一位翻譯照顧，我想在這裡提供正確資訊。」