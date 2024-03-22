MLB／大谷翔平離開首爾畫面曝光 與妻子有說有笑翻譯換了人

大聯盟日籍球星大谷翔平隨著道奇前往首爾參加韓國賽，這一路精采連連絕無冷場，從一開始洛杉磯出發前正式公布妻子照片，確定就是田中真美子之後，被各大媒體爭相報導，接著到21日比賽第二場與教士比賽前發生長年翻譯水原一平，涉嫌賭博及挪用帳戶一事遭到道奇開除，更是轟動全球，這次首爾行勢必對他人生有了不少改變，於結束首爾賽之後，他馬上就離開，回到洛杉磯備戰新球季，去機場仍是有大批媒體守候，從畫面來看，大谷與妻子之間仍是有說有笑，只是來時與離開時的翻譯換了人。

由於水原一平事件發生，包括昨天比賽賽前及結束後，媒體就被限制無法再採訪大谷，只能透過鏡頭來看他的心情如何，大谷離開時帶著平板電腦與妻子之間互動，仍帶著笑容，至於新的翻譯艾爾頓（Will Ireton）則開始跟在旁邊，艾爾頓入境韓國時完全沒有畫面，如今離開時是隨伺大谷在側。

此外也有教士隊達比修有離開時的畫面。