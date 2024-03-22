MLB／水原一平愛賭早有跡象？ 畢業後曾到「荷官學校」學習
大谷翔平前翻譯水原一平因非法賭博遭道奇隊解雇，據ESPN和日媒《Post Seven》報導，熟識水原的人透露，水原本來就很喜歡賭博，當年大學畢業後，甚至跑去荷官學校上課。
報導指出，水原大學畢業後進入一段「自我摸索期」，換過不少工作，因為喜歡喝酒，曾到洛杉磯一家日本酒工廠上班，還曾跑去荷官學校，學習發牌技術。
據先前報導，水原接受初步調查時坦承，自己2021年在聖地牙哥撲克賽遇到經營博弈公司的莊家波伊爾（Mathew Bowyer），透過波伊爾下注棒球以外的賽事，沒想到越玩越大，洞越來越深，最後被指控盜竊大谷的錢用來還債，金額高達450萬美元。
據外媒推估，水原的年薪約70萬到140萬美元，堪稱身價最高的翻譯，但仍無法償還所有賭債，因而犯下大錯，不只害到大谷名聲，也讓自己成為日本的全民公敵。
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