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MLB／超越翻譯職責 水原一平與大谷翔平多年焦孟不離

中央社／ 洛杉磯21日綜合外電報導
華爾街日報報導，水原不只是球隊翻譯，他與大谷關係密切到幾乎在各層面掌控大谷的生活。 法新社
華爾街日報報導，水原不只是球隊翻譯，他與大谷關係密切到幾乎在各層面掌控大谷的生活。 法新社

美國職棒大聯盟MLB道奇球星大谷翔平的翻譯水原一平被控簽賭及竊取大谷的巨款。華爾街日報報導，水原不只是球隊翻譯，他與大谷關係密切到幾乎在各層面掌控大谷的生活。

水原表面上負責協助大谷克服與隊友和媒體之間的語言障礙，但實際上，他在大谷生活中扮演的角色比任何一名單純翻譯員的任務都更重要。

水原不只在球隊中輔助大谷，而是幾乎每天都跟在他身邊，並實際處理大谷在球場和生活上的諸多層面。

大谷披上道奇球衣後，目前只打了兩場比賽，如今他與水原的關係因為水原涉嫌非法簽賭而突然備受關注。水原正接受聯邦調查，大谷的律師團指控水原竊取大谷的數百萬美元來償還賭債，形容大谷是「大規模竊案的受害者」。

道奇退役球星野茂英雄的長年經紀人団野村曾於2021年一場訪談中說，翻譯員最重要的工作往往出現在球場以外的地方。他說：「很多球員要仰賴翻譯員才能習慣上超市、租屋、租車、到銀行開戶…這類的小事。」

對大谷和水原來說，這些小事累積起來就變成大事。兩人相識時，水原在大谷的前東家北海道日本火腿鬥士隊擔任翻譯員；當大谷在2018年賽季開始前移居美國加入洛杉磯天使時，水原也跟著過去。

從這時起，他們幾乎形影不離，建立了超越一般同事的緊密關係。

天使隊上季的總教練尼文（Phil Nevin）說：「我就看到關係很緊密的兩個人…看得出來他（水原）確實是大谷可以依賴的人，所以當然是他（大谷）生活中重要的一部分。」

在球場上，不管大谷走到哪裡，水原都緊跟在旁，通常會替大谷拿東西，例如行李、水、平板電腦等。他們一起坐在更衣室或休息室，水原還要管理大谷身為投打「二刀流」的繁雜行程和嚴苛的例行訓練。

水原去年告訴美國媒體「運動員」（TheAthletic），他與大谷在一起的時間比和自己妻子在一起還長，似乎只有在大谷上場比賽的時候才分開。

但水原也不只有行政上的職責，他會與大谷一起訓練，在賽前互相傳球，有時還擔任大谷的牛棚捕手。

大谷的生活各方面也總有水原打理。他們會一起開車去球場；水原還曾說，大谷受傷時，他會替大谷買雜貨。

從許多層面來說，水原的工作是全力確保大谷毫無後顧之憂，努力成為一名偉大的棒球員。

水原曾於2021年說：「我時時記得自己有多幸運能負責這項職務…如果我能擔任任何人的翻譯員，那無疑就是他了。」

道奇在涉賭消息曝光後很快就開除了水原，但情況讓大谷幾乎陷入賭博醜聞，恐怕會玷汙他曾經無暇的名聲。這件事也令人質疑，一名理應負責英日語翻譯的球隊員工，如何能在大谷不知情的狀況下觸及大谷的私人財務。

要瞭解翻譯員何以能與球員建立如此密切的關係，首先很重要的一點是知道，在美國，棒球是唯一將翻譯員列為必要工作人員的運動。MLB球隊必須為旗下說西班牙語的球員聘用全職翻譯員，這些球員約占全聯盟的3成之多。這些翻譯員通常事先不認識球員，職務範圍也大多限於與記者溝通。

但對於少數MLB日籍球員來說則是另一回事。日籍球員通常親自挑選翻譯員，轉隊時一起離開也不奇怪，就像水原跟著大谷從天使跳到道奇一樣。拉丁裔球員有堅實的支援網絡可依賴，全聯盟卻只有十多名日籍球員，他們在球隊中通常孤身一人，除了翻譯員以外很少有談話對象。

水原與大谷的獨特關係，讓他自己也略有名氣。他在社群媒體Instagram很少發文，卻有42萬人追蹤，比大半道奇球員都多。

極少受訪的大谷上月在道奇球場的球迷活動上被問到與水原的關係，他立刻笑了起來，然後以日語答道：「我們不是朋友或任何關係…我們只是商業夥伴。」水原當時也在他身旁翻譯。

大谷翔平 水原一平

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