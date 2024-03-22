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MLB／大谷知不知情？ 水原一平說法反覆

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
水原一平涉賭被開除。美聯社
水原一平涉賭被開除。美聯社

大谷翔平形影不離的貼身翻譯水原一平，昨天突然遭到道奇球團解雇，因涉及非法運動博弈，積欠四百五十萬美元債務（約台幣一點四億元），更疑似盜用大谷金錢用於還債，消息震撼球界，水原一平說法反覆，更讓事件真相撲朔迷離。

根據洛杉磯時報報導，大谷翔平的律師團隊指控，水原一平使用大谷的資金償還賭債，對象是非法的賭博莊家波伊爾，因此遭到開除，並強調大谷是受害者；道奇隊回覆僅證實開除一事，此外不做評論。

而美國時間十九日，水原一平曾在大谷團隊安排下接受ＥＳＰＮ專訪，提及大谷為幫自己償還賭債，去年多次在水原一平見證下進行轉帳，並加註借貸字眼，「因為他不信任把錢交給我，擔心我會拿去賭。」

不過隔天ＥＳＰＮ向大谷團隊確認採訪內容時，被要求暫緩報導，並由律師發表聲明，而水原更是收回原本發言，改稱大谷對自己的賭博和債務一無所知，並未操作匯款。

ＥＳＰＮ經過查證後確認，大谷翔平的帳戶曾在去年九月、十月各匯了一筆五十萬美元款項給予波伊爾，而美國聯邦調查人員是在今年一月調查波伊爾的非法運彩公司時，發現大谷翔平的名字。

運動博弈在美國四十多個州是合法行為，但在加州仍屬違法，大谷知情與否可能影響到運動生涯，而水原一平雖然自稱僅投注美式足球、籃球等運動，並未違反大聯盟規範下注棒球，但涉及非法運彩投注，仍遭到開除。

水原表示，自己的賭運不好，賭債猶如滾雪球般愈來愈大，形同自掘墳墓，「翔平從來沒有參與賭博。我希望大家知道。」他也說到：「這一切都是我的責任，我已經準備好面臨所有後果。」

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