MLB／水原一平是否偷錢？日本專家憂大谷翔平恐成調查對象

大谷翔平的翻譯水原一平，傳出因涉及賭博而挪用大谷帳戶金額高達450萬美元給賭博公司而遭到道奇球團開除，各界預估水原一平年薪約30萬至50萬美元之間，竟能揹負如此高額賭債，此一事件並不單純，如果走法律調查程序，日本專家憂心，大谷將成為調查對象，可能會牽扯出更多內幕。

日本專家表示，這一大筆錢是從大谷的帳戶轉給賭博公司，而水原一平稍早接受採訪時曾聲稱是大谷轉帳，後來才改口說大谷並不知情，說法前後不一；大谷經紀人則說這筆錢「大谷是大規模竊盜案的受害者，是在大谷完全不知情被盜的。」對此，日本專家說，由於這筆錢是從大谷帳戶轉出，除非是借出或交給別人去保管，否則很難去證明帳戶裡的錢被偷這件事。

大谷是這筆資金流動的關鍵人物，如果走法律程序，大谷勢必成為調查對象；因此要證明這筆錢是水原一平偷的，需要更多的證據，大谷才能完全撇清關係，顯然這件事後續，還需要大谷本人做出說明。

至於美國媒體則報導，大聯盟職員是可以參與合法投注運動賭博，只要不是棒球就行，而大聯盟官方規定，參與非法賭博，只會給予紀律處分。因此這件事球團是否會報案，交給檢方去處理，讓水原一平去坐牢，也看道奇後續的做法如何。