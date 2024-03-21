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MLB／水原一平嗜賭釀禍 醫：成癮戒除需社會系統支持

中央社／ 台北21日電
水原一平涉賭被開除。美聯社
水原一平涉賭被開除。美聯社

美國職業棒球大聯盟（MLB）球員大谷翔平的翻譯水原一平嗜賭釀禍，醫師葉啓斌今天表示，成癮者戒除過程很痛苦，會經歷反覆失敗，「最重要的是社會支持系統」。

美國媒體報導，水原一平涉嫌從大谷翔平帳戶匯款450萬美元（約新台幣1億4300萬元）給組頭，向球隊坦承自己賭博成癮。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌上午告訴中央社記者，一般民眾少量金額小賭，一天不賭，也許第1天會有點影響，但2、3天後就會轉移注意力，賭博成癮者卻不是這樣。

他說，賭博成癮者在「量」上會覺得一定要做且「越做越多」，為追求一定程度愉悅感，導致花費金錢、時間越來越多；此外，會覺得「不做不行」，只要不賭可能就坐立難安、不知所措或生活失去樂趣等。

葉啓斌表示，成癮患者可能影響日常生活，造成身體、心理問題，如晚上不睡覺、每天渾渾噩噩，無法完成工作該做的事或簽賭壓力很大而頭痛等。

此外，葉啓斌說，患者可能會有奇怪行為，如故意隱匿賭博行為、躲藏不談，以為在別人不知道狀況下可不用被管控。

葉啓斌表示，急性期要找出患者為何開始賭博，避免進入惡性循環；如果已為賭博開始不工作、影響交友等進入慢性化，要找出是什麼因素讓患者持續投入「明知道是不對的事」。

他說，如果是生物體質上衝動控制問題，多巴胺等物質在體內如汽車油門，血清素等扮演剎車角色，適當藥物可加強衝動控制、把剎車「踩下去」。

葉啓斌表示，環境改變也很重要，如身邊朋友賭博或走去球場路上就經過賭場等都會導致難戒除，要找替代方案如泛舟、攀岩或騎馬等，愉悅度雖可能打折，但也能給予刺激感和愉悅感；如果涉及刑責，進監獄也是很有效的環境改變。

「最重要的是社會支持系統」，葉啓斌說，戒除過程很痛苦，會經歷反覆失敗，需有人陪伴，即使一時失敗也不能放棄，身邊的人要永不放棄循循善誘，才能處理慢性化成癮。

大谷翔平 水原一平

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