MLB／大谷翔平恐受牽連？水原一平稱他曾代為轉帳償還賭債後才改口

美國職棒大聯盟明星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉賭，遭球隊解僱。水原美國時間19日接受ESPN採訪說，大谷替他還清賭債，去年數次登入電腦，在水原面前轉帳；大谷不把錢給他，是怕他又去賭。但水原隔天改口稱大谷一無所知。

日刊體育報導，大谷翔平的律師表示，「大谷翔平是巨額盜竊案的受害者」。水原一平的運動博彩債務大約有450萬美元。

根據ESPN電子版報導，水原一平19日（美國時間）接受ESPN採訪說，大谷最初替他償還賭債。大谷去年在數個月期間多次登入電腦，在水原面前轉帳。水原表示，大谷親自轉帳而不把錢給他，是因為「他不信任把錢交給我，擔心我會拿去賭。」

不過，ESPN聯繫大谷的律師要求評論後，大谷律師隨後發表大谷是受害者的聲明，水原也收回前一天的發言，表示大谷對他的賭博和債務一無所知。

美國體育媒體報導，美國調查當局目前還沒有聯繫美國職棒大聯盟，選手協會也拒絕對採訪置評。

根據報導，水原一平在一家非法博彩公司參與棒球項目以外的運動簽賭，遭到洛杉磯道奇隊開除。儘管運動簽賭在美國40多個州合法，但在加州仍然是不合法。大聯盟規定，球員或員工可以對棒球以外的運動項目下注，但不得透過非法網站投注。

美國聯邦調查人員今年1月調查在南加州經營非法博彩公司的波以爾（Mathew Bowyer）時，發現了來自大谷翔平銀行帳戶的資金轉移狀況。時間在去年9月與10月，轉帳金額達到50萬美元。

ESPN在美國時間19日對水原一平進行了90分鐘採訪。他表示，他於2021年底在聖地牙哥的一家賭場認識波以爾，並在同年開始運動簽賭。到了2022年底，他的債務超過了100萬美元。水原並表示，他曾透過美國運彩公司DraftKings來下注，以為波以爾的公司合法。

他表示，他投注的項目主要是海外的足球、美國職籃（NBA）、美式足球（NFL）和大學橄欖球。「我從來不賭棒球。這是100%（實話）。我知道規矩。」

水原也表示，他的賭運並不好，「我不擅長賭博，一次也沒有贏過。也就是說，我是在自掘墳墓，這個洞變得愈來愈大，為了擺脫它，我必須下更大的賭注，但一次又一次輸掉，賭債像滾雪球一樣愈來愈大。」

他的債務最終膨脹到450萬美元，「大谷為了確保這種情況不再發生，決定替我還錢。」大谷登入自己的電腦，在水原的面前把錢轉給波以爾，還在交易描述欄備註了「貸款（loan）」。

水原表示，「翔平從來沒有參與賭博。我希望大家知道，我不知道這是非法的。我得到了慘痛教訓，再也不會參與體育博彩。」他還表示，一定會把錢還給大谷。

ESPN本來準備發表水原的受訪內容，但大谷的律師隨後發表聲明，全面否認了水原的說法。ESPN聯繫水原求證，他收回前一天的採訪內容，表示「大谷對我的賭博活動、債務，以及債務償還一無所知」，全面推翻大谷替他還債的說法。

他表示，「這一切都是我的責任，我已經準備好面臨所有後果。」