習近平訪港的細節看點有哪些？

（德國之聲中文網）和5年前慶祝香港回歸20周年訪港待了三天兩夜不同，習近平本次對香港的訪問只有一天半的時間，而且是6月30日抵港當晚又返回深圳過夜，次日再乘高鐵赴港。

為何不再香港過夜？

《《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書上寫道，沒想到習近平竟然不敢在香港過夜，連晚宴都取消，推測原因，第一是怕染疫，第二是怕抗議。矢板明夫還認為，畢竟和中國內地不同，這件事再次印證習近平多疑的性格，也看到中共黨中央對新上任的李家超團隊並不放心："中央政府不能夠做到對港府官員如臂使指，所以匆匆在香港走完過場後，一定要回到深圳才能安心"，"同時也說明，今天的香港其實還並沒有完全被中共牢牢掌握在手上"。

台灣媒體三立新聞援引台灣政治學者範世平說，"習近平一直認為香港是江澤民勢力的大本營，所以沒有安全感。"他還推估習近平應該沒有打新冠疫苗，加上香港疫情再起，多位港府高官染疫，因此在港時間越短越好。範世平還表示，香港特首這次首次由警察出身的"武官"李家超擔任，香港已成為警察城市，照理習近平到香港應該高枕無憂，結果卻是草木皆兵，"顯示習的內心真的非常恐懼，恐怕已經是患病了"。

香港高鐵站致辭無觀眾在場

大陸官媒央視6月30日獨家播放的習近平在高鐵香港西九龍站歡迎儀式上發表講話的3分半鐘視頻，從其中兩個一閃而過的鏡頭可以看到，習近平致辭時台下沒有觀眾，只有左側林鄭月娥等四名官員一字排開、遠遠站立，主席台後方有幾名身著黑衣的保鏢。手拿攝影器材的記者則是在大片空地後遠遠地地拍攝錄像。

全程戴口罩、不握手

除了短暫致辭以外，習近平訪港期間幾乎全程戴著口罩，而且與官員或嘉賓保持距離，沒有握手，只是點頭打招呼示意。他所到之處，在場的所有官員、嘉賓也都戴著N95口罩。據《蘋果新聞網》報道，新聞鏡頭中可見習近平與妻子彭麗媛都與港府官員保持距離，未見習近平與官員握手。在主持新一屆香港政府官員宣誓時，習近平的台下座位也與其他人保持一定距離，看不到他與新任行政長官李家超握手。彭麗媛到西九戲曲中心欣賞表演後，與表演者交流時也保持一段距離。

合影正後方議員自爆確診

香港民建聯立法會議員何俊賢周日（7月3日）通過臉書專頁表示自己於7月2日證實確診新冠。他於6月30日出席習近平訪港期間與各界人士會見。在大合照上，何俊賢站在習近平正後方、隔一排的位置。香港《南華早報》寫道，3000 名賓客和工作人員上周三被要求入住香港會展中心附近的兩家五星級酒店進行強制隔離，以降低感染風險。該報說，一位接近何俊賢的消息人士說，"如果習主席被感染，這對全世界來說是個笑話，因為（到場）的每個人每天都要接受檢測，"許多代表都在談論這件事背後是否存在人為因素，或者安排出了什麼問題。"

在香港慶祝大會上打盹

據台灣《自由時報》等媒體報道，政治學者汪浩在臉書曬出一張習近平在典禮上被捕捉到閉目養神、疑似打盹的照片，配文是："習近平在香港慶祝大會上睡著了？昨晚跑回深圳去，睡眠不足？"

除習近平在香港慶祝活動上疑似打盹的照片流出外，還有視頻截圖稱，李家超發表13分鐘的就職演說時，台下多名要員好像已經"進入夢鄉"，包括剛剛卸任的特首林鄭月娥及丈夫林兆波，以及香港保安局局長鄧炳強等人都在閉目打盹。這些畫面的拍攝時間和地點暫無法得到證實。

座駕紅旗防彈車

香港01報道，該媒體拍到的習近平為紅旗防彈車，"紅旗現時車系均沒有一款與習近平訪港座駕相似，估計是專屬設計，亦沒有詳細資料。"香港01還指出，習近平2017年訪港時乘坐的是由香港警方提供的寶馬七系防彈車，以往領導人訪港也乘坐由香港警方提供的寶馬七系防彈車，包括2012年時任國家主席胡錦濤訪港、2016年時任全國人大委員長張德江訪港。明報報導說，習近平與夫人這次改乘配以香港車牌的國產紅旗防彈車，外觀與紅旗H9+型號的卓越訂制版相似。該報道還稱，習近平訪港，警方保安嚴密，出動內地制新裝甲車"劍齒虎"，調配大量警力，包括反恐戰術部隊巡邏。

隨行人員受關注

香港《南華早報》關注了隨習近平赴港的訪團成員情況。報道說，除了彭麗媛，陪同習近平的還包括中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，習的首席幕僚、中央辦公廳主任丁薛祥，中央軍委副主席許其亮，外長王毅，全國人大常委會副委員長沈躍躍。丁薛祥與許其亮都是中央政治局的委員，"沈躍躍和王毅則是次一等的中央委員會委員，王毅另兼國務委員，夏寶龍5年前自中央委員會退休，2020年獲任命現職，跌破眾人眼鏡"。報道說，20大是中共最重要的政治集會，預計今秋揭幕，屆時誰能夠在高層權力重組佔有一席之地，目前隨習近平赴港的剛團成員，約莫可以看出他信得過的人選。報道寫道，近年來，幾乎所有重要活動都陪同主席出席、2017年也隨習近平訪港的丁薛祥59歲，被廣泛認為是一顆冉冉升起的新星，他有望在今年10月的中共黨代會升遷，而68歲的外交部長王毅和65歲的全國人大副委員長沈躍躍的出現讓旁觀者感到震驚。

回顧2017年習近平訪港時，隨行人員為時任中央辦公廳主任栗戰書、中央政策研究室主任王滬寧、中央軍委副主席範長龍、全國人大副委員長王晨、國務委員楊潔篪、全國政協副主席張慶黎，以及港澳辦主任王光亞。栗戰書、王滬寧在2017年10月的中共十九屆一中全會上當選中央政治局常委。

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