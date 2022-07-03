港回歸25周年「歌神」張學友拍片祝福被批不愛國 央視速刪片

為慶祝香港回歸祖國25周年，不少香港明星專門拍片送祝福，「歌神」張學友的一段採訪中提到「香港這25年經歷了很多」、「仍希望比以前香港更好」「香港加油」等措辭，卻被大陸網民批評「不愛國」，中央電視台亦火速刪片。

61歲的張學友穿著白色T恤，素顏出鏡說：「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏，但因為我是和這個城市一起成長的，我從這裏出生，從這裏長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」

張學友在影片中沒有提到「祖國」二字，並用「香港加油」作為結尾。事件在網上發酵，網民指責張學友「不愛國」的留言愈來愈多，甚至連其他香港藝人的立場問題也被牽扯進來。官方疑因負面評論較多，這則影片發出不久就被官方火速刪除。

影片在網上曝光後，不少大陸網友指責張學友「不愛國」。有網友表示，畢竟是慶祝香港回歸祖國25周年，張學友在影片中只提到了香港和25周年，並沒有提到祖國任何事情，因此認為他不夠愛國。也有網友表示，張學友認為香港起起伏伏、高高低低，是不滿意香港這25年的變化。

同時，也有網友批評張學友說「香港加油」是「不愛國」。在2019年的「反修例風波」中，「香港加油」被廣泛使用，因而被大陸和香港視為禁語。2021年渣打香港馬拉松中，籌備委員會主席高威林曾暗示「香港加油」是「政治口號」，在賽事當天禁止「香港加油」文字出現。

「歌神」金曲《人間道》曾被大陸封殺 歌詞暗喻六四

2019年，張學友演唱電影《倩女幽魂2：人間道》主題曲《人間道》，因歌詞暗喻六四被大陸封殺。

《人間道》由已故香港知名音樂人黃霑作詞作曲，在香港電台「文化樹下：黃霑・好中國 」中，黃霑表示歌曲《人間道》中的歌詞「大地舊日江山怎麼會變血海滔滔，故園路怎麼盡是不歸路」是暗喻六四。

他說：「《倩女幽魂》第二集的歌詞，其實在說六四，在戲中沒有人知道，我們很奇怪。你不知道也不要緊，我宣洩了就算。『故園路怎麼盡是不歸路』，是六四後我們大家都過不了關，為什麼這樣？為何還是血海滔滔？有沒有搞錯？我相信一萬名觀眾中，沒有半個明白在表達什麼，但我們心中有點想把這份情感放進去。」

在蘋果音樂（Apple Music）中國區，張學友1990年出版的專輯《夢中的你》，原本排在第6首的《人間道》已被移除；《人間道》在1995年出版的張學友精選專輯《真愛》中也被消失。大陸多個音樂平台「千千音樂」、「酷我音樂」等，同樣將《人間道》下架。

張學友歌曲《人間道》傳被大陸封殺 歌詞被指暗喻六四

洪天明再回應港獨風波稱「我是宇宙的宇宙地球的」：這次可以了嗎

文章授權轉載自《香港01》