「一國兩制」25年：香港人過得好嗎？

（德國之聲中文網）進入收押所，要先從背包裡拿出身份證，還有要交給朋友的物品，其余的全鎖進置物櫃。接著，領號碼牌、等待廣播叫號、通過安檢，經過漫長等待，所有前來探監的人照著獄警指示進入探訪室。Stella（化名）鉅細彌遺地告訴德國之聲探監的流程。

“我們隔著一塊塑膠片，拿起電話最多只能講15分鐘。”Stella把握短暫的時光喧寒問暖，並問對方有沒有需要什麼。

一個月一次的探視，讓Stella漸漸發現，因為收押所內接收訊息的渠道有限，使得兩人的共同話題越來越少。朋友提到現在已被轉往單人牢房，Stella不禁擔心，長期的囚禁是否會影響身心健康。

今年33歲、從事視覺藝術工作的Stella，口中說的朋友，是因為反送中相關案件遭收押，至今尚未開庭審理，而她不願向德國之聲具體透露案件細節，深怕會造成任何影響。即便是在受訪過程也是小心翼翼，與德國之聲記者聯絡是透過加密通訊軟體，訊息設定在一個星期內自動消失。

政治犯增至千人

2019年香港發生“反送中”示威，這起行動是源於香港人民反對備受爭議的《逃犯條例修訂草案》，最後演變成反政府運動，大批參與的年輕人遭拘捕。總部位在美國的“香港民主委員會”（HKDC）在5月23日發表一份報告，內容指出，香港政治犯在過去三年間暴增至1014人，總計刑期超過772年。

報告稱，除了學生、還有老師、工會成員和律師，大部分政治犯都是來自不同職業的普通公民。另外，超過一半在囚政治犯的年齡在25歲或以下，有15%以上是未成年人。

這份報告指出，自2020年7月中國政府在香港實行《香港國安法》以來，“未審先囚”、“還押候審”成為對付反對派人士的一種手段。Stella說她的朋友還押超過一年，但控方搜證緩慢，多次推遲審訊，至於案件究竟何時審理，“沒人說得准。”

國安法實施兩周年，Stella坦言生活大受影響，“媒體宣布停止營運，公民團體解散，區議會撥款權利被褫奪，公務員必須要宣誓，集會還得聲稱自己沒有支持違法行為等。”根據Stella觀察，就連藝術領域也淪陷，合作方會有更多顧忌，不願跟政治扯上關系。

歌舞升平的背後

中國官媒《人民日報》在6月21日報導，中國國家主席習近平說“香港發展一直牽動我的心”。報導稱此刻的香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，“在中央與地方努力下，一國兩制在港的實踐定能再譜新篇章”。

今年7月1日香港是回歸25周年，香港政府與各界舉辦一連串慶祝活動，街區和建築物掛上了五星旗跟香港區旗。Dorothy（化名）告訴德國之聲，“就我個人感覺十分突兀，似乎是想營造一片安穩繁榮景象⋯⋯那種感覺真的是非筆墨所能形容，很討厭。”

今年33歲的Dorothy在2019年香港爆發反送中示威運動時，得知懷孕的消息，因此沒有參與游行和抗議。但她說：“那年本該是我人生新的開始，努力多時終於懷孕，但一場反修例風波，讓我感受到無比的害怕。”

Dorothy回想起當時港府頒布了《反蒙面法》，戴著口罩走在路上都會擔心遭到警方攔查。同年，還爆發元朗“721”事件，大批白衣人闖入港鐵，持棍棒對市民進行無差別攻擊。Dorothy人剛好在列車上，目睹另一名孕婦遭毆打。內心自問“婦人並沒有錯，難道只錯在上這班列車？”，那麼這些毆打者跟“生蕃”（即未開化者）到底有何區別？

如今孩子平安出生，已經2歲半，但Dorothy對於未來的恐懼絲毫未減，因為在國安法下，“好的辦學團體都要順從政府，加強所謂愛國教育。”

Dorothy告訴德國之聲記者，目前香港教育部鼓勵幼兒園定期舉行升旗儀式，要求孩童用普通話喊口號、高聲齊唱國歌，以培育愛國情懷。另外，在多家出版社送審的“公民與社會發展科”教科書裡，附和香港官員說法，試圖淡化“香港是殖民地”的歷史。

Dorothy擔心，在愛國教育的影響下，孩子的身分認同將出現分歧，世代之間也可能形成代溝。

“香港人”認同創新低

香港進入一國兩制“50年不變”的下半場，香港民意研究所（PORI）6月21日發表“市民身分認同民情總結調查”。民調顯示，市民對“香港人”身分認同感創5年來新低紀錄；“中國人”認同感則是3年半來新高。

今年41歲、在香港土生土長的芝麻（化名）接受德國之聲記者訪問，提到他的身份認同是“中國香港人”，或者更具體來說是“中國人”。芝麻表示，身邊的朋友對於國安法支持反對都有，但對他來說，經過利弊分析之後，決定保持中立政治立場。

從事金融產業的芝麻進一步分析，“銀行大方向都是朝向（粵港澳）大灣區，所以銀行一定是面向中國大陸”，因此未來整體經濟變得緊密，金融業就會有更多發展機會和空間；但缺點在於文化之間的差異，以及面臨香港人才流失。

被德國之聲記者問到怎麼看待香港未來在國際金融的地位，芝麻回答，“其他國家或是地方很多都急起直追，像是新加坡”。另外，他不認為新特首上任之後，香港會在短期之內有太多變化；對於回歸25周年也沒有任何想法。

選擇留下之後？

隨著香港局勢變化，多數人都在“去”與“留”的選擇之間來回拉扯，多數人都在“去”與“留”的選擇之間來回拉扯，根據英國內政部“英國國民（海外）護照”（BNO）統計資料，從去年1月底到今年3月底，收到超過12萬份申請，並有11萬余人申請獲准。

加拿大移民部門統計，去年就有約2.25萬名港人獲得永久居留權、工作或學生簽證；澳大利亞內政部在自2019年至2021年間，核發給13.8萬人臨時簽證，授予港人永久簽證為5703人。

本文3位受訪者最後都選擇留在香港。芝麻提到，他留下來原因，主要是家庭成員多在香港。另一方面，他看好未來大灣區經濟前景。

Dorothy因為孩子的教育，多次考慮過移民，礙於家中還有年邁的長輩要照顧，因此選擇留港。

在愛國教育框架下，Dorothy仍擔心孩子的教育問題。對此，她也化被動為主動，積極搜集新聞剪報，甚至購買《什麼是民主》、《關於社會階級》、《這就是獨裁》三本書，只為了幫助孩子了解歷史、建立多元的價值觀。

眼看著身邊親友陸續移民，Stella也曾經動念，甚至設下底線，但最後選擇留港。她發現，正是因為現在全世界都在關注香港，所以還有很多可能性，況且“每個人可以承受的界線不同，代價都不同，希望過的生活、理念也很不同。”

Stella告訴德國之聲，她觀察到世界似乎重新走向威權和保守，通過香港正在經歷的事，盼望所有人能“以史為戒”。而她也正在學習，敞開心胸與中國大陸的人民交流，讓他們明白香港真實情況。她深信，唯有相互理解，才能建立正向的溝通。

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