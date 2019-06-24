願景工程／專家建言：課能源稅 就能以核養綠

2019-06-24 14:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭慧明 ／台北報導



中美貿易戰未來幾年將有大量台商回流，台灣面臨能源轉型，未來工業用電是否可滿足廠商需求還是未知數。圖為南科路竹園區高壓電塔。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

去年「以核養綠」公投通過，但不管挺核、反核都對後續結果不滿意。以核養綠的提案人之一是清大原子科學院院長李敏，他說不管風能、太陽能、天然氣或核能，都需要長時間建設，台灣事實上面臨發電不夠的危機，需要穩定的發電，他積極支持核電廠延役。但他強調，自己從不反對再生能源，政府應該比照日本、德國、瑞典對核能發電課徵類似的能源稅，用以培養再生能源所需的建設經費，但政府為何沒想到這一點？他說：「這該問政府，不該問我們。」

他說，以核養綠從來不是零和遊戲，政府2025年的方案喊到20%的再生能源比重，但這樣的數字不合理，以台灣這樣的土地面積，就算加上百萬屋頂發電的計畫，能蓋太陽能板的極限、要花多少時間興建都可以算得出來，另外他也質疑依照現行法令，所有太陽能發電都要送台電，卻不能就地用來省電費，導致一個奇怪的現象，就是因為現在電費太低，大家寧願直接用台電的電力，台電花比較大的錢收購太陽能發電。

李敏說，綠能發展需要時間，現在風場還在蓋，太陽能板不夠，政府放著可以低成本發電的核電廠不用，貿然將發電轉向不穩定的水力發電與需要進口的天然氣發電，不用等到2025，他斷言，政府想要在2022年大量靠天然氣發電支持用電，但估計工業發展的數字是以2016年的基礎去推估，舊數據加上天然氣發電基礎建設的進度落後，2022-2023年台灣會全面缺電，並且將面臨區域限電、輪流供電的狀況。

他感嘆，因為意識形態的關係，政府不計任何代價就推非核家園，但光是以天然氣來看，到了2022年，台灣一天就要進一船，萬一海上運輸有安全問題，台灣馬上就面臨限電。他以嚴謹學術態度去推估，認為台灣面臨非常大的能源與缺電危機，但現在的政府只發現壓力很大，只是還沒出來，等到2022年爆發時又由誰來因應。

李敏說，他提出以核養綠，是因為利用核能發電的電價便宜，省下的成本舊可以用來「養綠」。瑞典就抽取核能稅，拿來做再生能源，核能當然可以養綠。