先拆後建？先建後拆？ 興達更新燃氣機組卡關

環保署專案小組19日第三次初審興達電廠燃氣機組更新改建計畫。 記者翁至威／攝影 分享 facebook 台電公司計畫將三座新燃氣機組蓋在興達電廠廠區外東南側，再陸續將舊的燃煤與燃氣機組淘汰。由於全案還有爭議，加上環評委員認為台電未針對委員、環團的問題回答，提出八點建議，要求補正後再審。

環團認為，台電此舉將破壞大片濕地影響候鳥與生態，影響在地觀光資源，並要求燃煤機組提前除役，當地永安居民、養殖戶則認為，地方應要開發才會繁榮，電廠帶來的電力、冷熱水管，對養殖穩定有幫助。此外，台電規畫「先建後拆」逐步淘汰舊有機組，但環團堅持應「先拆後建」，台電發言人徐造華說，若以「先拆後建」方式更新機組，興達電廠四部機組發電量共二一○萬瓩若全數歸零，二○二一年備用容量率恐大減百分之五，來到百分之十的低點。

環保署昨舉行興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書專案小組第三次初審會議。環評委員李克聰表示，大家不反對做燃氣機組，但怎麼去做，可兼顧到三贏，他認為台電對環評委員回答不清楚就不能接受。環評委員劉小如表示，永安濕地是黑面琵鷺過冬的區域，台電須拿出佐證，證明廠區離濕地五百公尺已經夠遠。

昨天會中提出的建議包括要求台電須提出既有燃煤機組、燃氣機組除役規畫，全廠空汙排放不增加；補充候鳥季節保育類鳥類生態調查；評估開發場址與已知烏樹林鹽場遺構文化資產可能重疊的範圍等。高雄市政府環保局主秘吳家安表示，燃煤電廠除役只能提前不能延後、愈早愈好，高雄正研擬電力業的加嚴標準，包括燃油、燃煤、燃氣，電廠未來都必須符合高雄的排放標準。