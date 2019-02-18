非核還是以核養綠？ 專家籲：遵從民意

2019-02-18 19:53 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「公投的結果政府應該遵守，不是尊重。」政大法律系副教授廖元豪18日於「能源政策人民作主」記者會中強調，去年年底公投的結果就是人民不願廢核，如今政府的「非核家園」擺明背道而馳，行政院前院長江宜樺也表示，人民不同意急躁的廢核，也不希望過多的火力發電造成空汙，「透過公投展現的直接民主，絕對不是風涼話。」

拿公投開玩笑？

廖元豪指出，公投跟反核向來是民進黨的神主牌，去年公投結果不符執政黨政策，政府卻執意執行，他表示，沒有一個民主政府會拿公投開玩笑，我國政府視若無睹，公投通過卻什麼也沒改變，現行法律上卻無罰則，監察院理應出面彈劾，人民就是因為困難才需要政府執行，「政府沒有做不做，只有想不想。」

前經濟部長杜紫軍也說，人民的意見應該遵從，而不是尊重，既然是公投決定政府就要執行，現在台灣人民都對能源政策不變有所批評，不禁令人質疑台灣是否變成極權國家。清大原科中心主任葉宗洸則表示，政府別因拘泥條文而忽略主流民意。

核電廠值得珍惜

「非核家園顯然不是最新的共識，政府卻忽視。」台大教授王明鉅指出，我國的能源99%要靠進口，自己很難蓋電廠，大家都希望電力穩定、健康環保、成本低廉、來源無虞，但這世上沒有完美的能源。

王明鉅提醒，對台灣來說核能為何重要，因為電廠面積需求少，發電無碳排、無空汙，電費一度才1.8元，且40年內核廢料都能自行吸收，他希望核一、核二、核三能延役並重啟核四，棄核的傷害對於台灣日後無法彌補，核電廠不是說蓋就蓋，所以格外珍貴。

經濟部曾表示，現階段核四來不及重啟，對此葉宗洸反駁，自己曾參與核四專家監督小組，並針對整個核四一號機進行安檢，他表示，當時已確認核四一號機可以安全運轉，但那時政府決定封存，封存期間也作了妥善的保存，最快再花2年半即可開始運轉。

然而，綠色消費者基金會祕書長方儉提醒，台電也承認核四運轉不是一兩年的事，「以核養綠」固然是詐騙性的公投，即使未來核四重啟，當務之急是將核四計劃耗費的時間、金錢對民眾說清楚，畢竟，核四本身的結構與前三座核電廠完全不同。

執意廢核後果嚴重

「現在政府不理公投結果，執意發展太陽能光電及離岸風電。」王明鉅質疑，假設發電量與核電一樣，政府需要斥資1兆元、占地約25000公頃，20年後會多出高達100萬噸的廢棄物，且太陽能將使一度電多2塊，每天只能發電3-4小時，台灣有這麼多地嗎？

王明鉅指出，政府目前的做法就是「獨裁廢核」，也許大家對於核災感到恐懼，但以日本福島事件來看，沒有人真正因核災死亡，他強調，可怕的不是核災，而是其引發的地震海嘯，日本的兒童罹癌率並未因核災增加，而自2015年到去年10月，日本當局已經重啟九座核電廠，因為他們知道自己不能廢核。

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