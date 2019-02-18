經長：核電不是不用 是沒辦法用

2019-02-18 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



新舊政府為能源政策燃戰火，經濟部長沈榮津今天親上火線表示，「核電不是不用，是沒辦法用。」他強調，核廢料最終處置場是嚴肅的問題，大家要一起面對。

沈榮津表示，「以核養綠」的公投結果，經濟部予以尊重，也知道大家期待要使用核能，但新能源政策經過歸零思考，最終決定核二、核三不延役，核四不重啟，主要是因為「核電不是不用，是沒辦法用」。

沈榮津指出，其中最重要的問題，是燃料池已經滿了，乾貯設施地方政府也尚未核准，因為地方政府和鄉親們都在意，乾貯設施恐變成最終處置場。沈榮津呼籲，「大家一定要有同理心，談核能，核廢料的最終處置場問題，一定要解決，要很嚴肅的來面對」。

沈榮津強調，台灣是出口導向，在國際大廠紛紛注重綠色供應鏈的趨勢下，台灣必須提早布局，政府發展綠能的決心不能改變，因此，綠能及燃氣發電是未來供電主力，現行能源配比，規畫燃煤30%、燃氣50%、再生能源20%。

雖然堅持廢核，但經濟部坦言，若從今年開始計算，第三年起，也就是2021年要繼續執行年減火電1%有困難，原因是火電占比高，2017年即達到86%，在火電被減1%及用電持續成長前提下，綠電、核電無法再額外增加，將導致有被缺電的可能性。

此外，針對社會最關心，今天再引爆新舊政府大戰的核電議題，根據經濟部盤點，核一1號機已進入除役階段、2號機今年7月執照就到期，延役申請不及；核二、核三機組延役面臨四大困難，包含核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去、部分地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算等。

至於核四重啟，需突破立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備的備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝的測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。綜合種種因素，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持，困難重重。

經濟部再次向全民喊話並承諾，太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期如質完成。

【記者徐偉真╱台北報導】根據經濟部能源局公布統計數據，去年發電量27萬3千6百萬度；其中，火力發電22萬9815百萬度，占84%，核能約2萬7千百萬度，抽蓄水力約3千3百百萬度，佔1.23%。比起2017年，核能和再生能源的發電量都增加，其中核能增加超過2成。

根據能源局網站數據，去年發電量中，火力發電22萬9815百萬度，占84.00%，其中燃煤占46.28%、燃油占3.08%、燃氣占34.64%，核能2萬7682百萬度，占10.12%、再生能源發電1萬2732百萬度，占4.65%、抽蓄水力3371百萬度，占1.23%。