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預告打臉！徐佳青說綠營綠能發電高？魏國彥：快道歉吧

2018-05-18 23:02聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天晚間民進黨副秘書長徐佳青上「少康戰情室」，晚間環保署前署長魏國彥在臉書寫到，「就是五分鐘以前，徐佳青在少康戰情室說馬總統努力了什麼，做了八年，綠能發電也只佔百分之一，我們才上來兩年不到就變成百分之三了。」

「哇！好棒棒！」魏國彥說，「徐佳青，我賭妳說錯了」，請徐趕快找個場合更正、道歉。他會在明後天這集「少康戰情室」網路上公開網路播出時在留言欄提出正確的數字，「打妳的臉。」

魏國彥也說、歡迎將他這個留言轉貼到徐佳青的臉書上去，「如果她有的話。」

環保署前署長魏國彥在臉書預計打臉徐佳青。圖/取自魏國彥臉書
環保署前署長魏國彥在臉書預計打臉徐佳青。圖/取自魏國彥臉書
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徐佳青魏國彥民進黨

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