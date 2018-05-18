預告打臉！徐佳青說綠營綠能發電高？魏國彥：快道歉吧

2018-05-18 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天晚間民進黨副秘書長徐佳青上「少康戰情室」，晚間環保署前署長魏國彥在臉書寫到，「就是五分鐘以前，徐佳青在少康戰情室說馬總統努力了什麼，做了八年，綠能發電也只佔百分之一，我們才上來兩年不到就變成百分之三了。」

「哇！好棒棒！」魏國彥說，「徐佳青，我賭妳說錯了」，請徐趕快找個場合更正、道歉。他會在明後天這集「少康戰情室」網路上公開網路播出時在留言欄提出正確的數字，「打妳的臉。」