用電量昨創新高 台電估今可能再破紀錄

2018-05-18 05:56 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



昨天用電量創下今年與歷史5月份用電量新高，也讓供電緊張情勢再升高。不過，台電預估，因為熱累積效應，今天用電量可會再成長，可能再創新高。

昨天尖峰用電量達3469萬瓩，比前天增加約50萬瓩，不過因為核三併聯發電量也增加，備轉容量「不減反增」，達176.4萬瓩。此外，台電統計，昨天早上10點到下午2點之間，太陽光電發電量約100萬瓩，占比約3%。

台電預估，因為熱累積效應，今天用電量可能會再成長，上升到3500萬瓩。不過因為核三發電量會更高，因此不用擔心。