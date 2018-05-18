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高溫上看36度！吳德榮：下周二前都很熱

用電量昨創新高 台電估今可能再破紀錄

2018-05-18 05:56聯合報 記者高詩琴╱即時報導

昨天用電量創下今年與歷史5月份用電量新高，也讓供電緊張情勢再升高。不過，台電預估，因為熱累積效應，今天用電量可會再成長，可能再創新高。

昨天尖峰用電量達3469萬瓩，比前天增加約50萬瓩，不過因為核三併聯發電量也增加，備轉容量「不減反增」，達176.4萬瓩。此外，台電統計，昨天早上10點到下午2點之間，太陽光電發電量約100萬瓩，占比約3%。

台電預估，因為熱累積效應，今天用電量可能會再成長，上升到3500萬瓩。不過因為核三發電量會更高，因此不用擔心。

台電

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