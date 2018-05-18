護航「深澳」藉口多…民進黨把幹話當政績？

2018-05-18 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



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「深澳燃煤電廠案」日前歷經激烈攻防，最終以一票之差闖關環評，引發當地居民譁然。總統府秘書長陳菊一席「新北市機車全台灣最多，汙染程度超過深澳發電廠」，被新北機車族罵翻。

陳菊說，新北市的摩托車輛大概是218萬輛，是全台灣摩托車最多的，她認為汙染的程度絕對超過現階段這種深澳的發電廠。網友酸說，以陳菊的邏輯，難道要200萬摩托車騎士都應該放棄自己的交通工具，來支持民進黨在深澳蓋燃煤電廠？

陳菊。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

其實，在陳菊語出驚人之前，已有太多民進黨政府官員，為了深澳電廠惹毛民眾。

●「乾淨的煤」 賴清德登幹話王

環保署日前在內部會議因副署長詹順貴的關鍵票下，以9：8的票數，通過宜蘭深澳電廠的環評案後，國民黨團隔日即佔領立法院議場抗議。賴清德3月16日在立法院被堵訪時表示，「深澳火力發電廠所用的煤是乾淨的煤，設備是超超臨界的機組，這樣的發電，汙染量跟天然氣的差不多。」

不過，「乾淨的煤」隨即遭外界質疑是否真有此說，甚至有網民嘲諷，其他人用的煤是「不乾淨的煤」，民進黨用的煤才是「乾淨的煤」。不只在地居民，批賴清德說謊，網友更罵他是「年度幹話王」。

但賴清德隔兩天18日馬上率媒體到林口電廠參訪，不改其志地指出，他日前所說「乾淨的煤」引起爭議，但林口電廠使用的就是「超超臨界發電機組」與「乾淨的、有效率」的煤，空汙的排放量已達天然氣發電標準，「我想我們眼見為憑。」

賴清德（左）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●徐國勇護航 網友想送他姑婆芋

乾淨煤之說引發熱議，行政院發言人徐國勇隔天17日馬上解釋，所謂「乾淨的煤」，就是指含硫量低而高熱量的「無煙煤」，「大家有燒過木炭就知道」，澄清「乾淨的煤」並不是賴院長自己發明的。

徐國勇指出，煤炭有分很多種等級，有一般煤、亞煙媒、無煙煤等，而所謂「乾淨的煤」就是在指高等級的無煙煤，具有含硫量低而高熱量的特性，而次等級的則為亞煙媒；目前台電所使用的煤炭至少都是亞煙媒以上的等級。

不過，投下關鍵一票的詹順貴畢竟有些良心，隨即打臉政院說法，他指出，燃煤電廠中超超臨界機組是「汙染較少的製程」，這是一個比較新發電技術，但燃煤電廠相對燃氣電廠，仍然不是一個潔淨的能源，「這點我們必須承認」。

徐國勇。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但兩天後3月19日徐國勇再接再厲，又出面強調，所謂的「乾淨的煤」（clean coal）是科學、學術用語，只要Google一下（指網上搜尋）就可以查到千萬筆資料，呼籲各界應讓「科學講話」。

此話一出，網友紛紛譙翻：「我不用GOOGLE就知道姑婆芋不能吃了」、「我剛剛挖到了乾淨的姑婆芋 狗勇要不要來幾口？」

●詹順貴挺深澳 甩環保理念？

環保署副署長詹順貴，在環保署日前召開深澳火力發電廠擴建環境差異評估案中，投下關鍵贊成票讓環差案過關，成為眾矢之的。詹順貴回應，投下那一票，個人做的決定就是要承擔責任。

國民黨立委徐志榮也拿出以前詹順貴為環保運動走上街頭抗議的照片，質疑他變了，但詹順貴強調自己沒有變，現在擔任環保署副署長是落實當時參與社會運動的理想。

詹順貴（左）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●張景森喊節電 同黨也搖頭

面對爭議持續擴大及國民黨將直接訴諸公投，政務委員張景森4月13日跳出來接受電台主持人黃光芹的專訪時說，只要北、北、基、宜、桃5縣市承諾節電10％ ，就可不蓋深澳電廠。

他說，深澳電廠已算是全世界汙染最低的燃煤電廠，深澳燃煤電廠占全國電力供應2.8％，他算過一個數字，如果深澳電廠不蓋，用「節電」措施吸收不足電力，北、北、基、宜、桃必需承諾節電10％。此話一出被吐槽張景森是「神救援」。

為強調深澳電廠超超臨界燃煤的潔淨，張景森稱，林口新電廠排放標準全世界最好，跟天然氣差不多。卻被黃光芹吐槽，「身為林口居民，林口空汙嚴重時，到午夜都無法消散，她家人都有同樣症狀，常流眼淚、鼻涕倒流、咳嗽，甚至影響工作。」

張景森。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對張景森的奇想，「被拗」的5縣市都有回應。連同黨的桃園市長鄭文燦、陳金德都不敢領教。鄭文燦說，桃園有1萬2千家工廠，工業用電占比高，這幾年節電成績雖不錯，但不可能達10％節電率。

宜蘭縣代理縣長陳金德則說 ，請經濟部先說清楚數據落差原因。

●閃躲議題 蘇貞昌變廢話王

蘇貞昌4月確定出戰新北後，公開掃街時也頻頻被要求對深澳電廠擴建一事表態。蘇貞昌並沒有正面回覆，只強調「若深澳電廠沒安全有汙染，就不同意」。此話一出，國民黨發言人洪孟楷嘲諷「又一個幹話王」。

國民黨新北市議員參選人葉元之首先開砲，指蘇貞昌此言「是一句空心菜式的廢話」，國民黨發言人洪孟楷也PO文諷刺蘇貞昌是幹話王。

洪孟楷說，蘇貞昌這樣的回話方式有講等於沒講，而用這樣的態度參選新北「汙辱了新北市的選民」，指蘇貞昌既然說要安全無虞才同意，那就應該要強硬表態、要求蔡政府重啟環評，不要只是講幹話。

蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●李應元促公投 網友罵翻

李應元3月曾指出，新竹到台北是台灣的科技廊道，北部用電影響會撼動世界經濟，「我們不該枉自菲薄，也並非夜郎自大。」深澳電廠這樣的類似設施，可以理解民眾的想法，開發單位應該要有同理心，更努力溝通這是最好的機組，絕對不是和過去環評時代比較。

網友則不領情，猛批「不是說台電藏電嗎？ 現在又不夠了？」、「核四1號機已經完工 1350MW馬上可以使用的不用」、「現在知道台灣產能重要，那工程師的薪水怎麼跟笑話一樣」、「不是不會缺電？」

後來，李應元接受專訪時，要求用公投表決要核四還是要深澳，他也再度賭上烏紗帽，承諾如果大家選擇核四，他願意下台承擔責任。

李應元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李應元表示，日本 311 福島核災後，不分黨派、男女老幼都感受到核災威力，因此上街頭反對核四。現在外界大吵空汙、有的吵著要重啟核電，若把 311 福島核災後，東京市民排隊買水、日本天皇下跪的影像再貼出來，看支持核電的要不要繼續來辯論。

「大家可以來表決」，李應元說，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，他承諾下台負責。

國民黨團書記長李彥秀痛批李應元自抬身價，沒資格決定國家能源政策，倒是兩年來讓環保署走味成經濟部的附隨組織，罔顧守護環境清淨與人民健康職責，他的烏紗帽一文不值，早該引咎下台了。

●蔡英文挺賴 遭網友酸爆

深澳電廠興建不僅遭到環保團體的反彈，連民進黨內「正國會」等立委如高志鵬也表態不支持。總統蔡英文說，這是再進一步溝通的事，「深澳電廠所採用的機組跟技術，是一個最好的機組跟技術，能夠達到超超臨界的水準，在這種水準下，其實已經非常接近天然氣發電的程度。」

蔡英文（右）與陳菊。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

PTT網友則酸，「 管你幾個超，燃煤就是會產生汙染不是嗎？」、「這麼棒那就不用蓋綠電了啊」、「把空氣弄髒就不會看見藍天。藍色對台灣人不吉利」。