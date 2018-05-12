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工商協進會擔心缺電 經部：加速核二2號機重啟

2018-05-12 23:50聯合報 記者趙容萱／台中報導

行政院副院長施俊吉（左一）昨出席工商協進會中部工商午餐會。 記者趙容萱／攝影
行政院副院長施俊吉（左一）昨出席工商協進會中部工商午餐會。 記者趙容萱／攝影
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工商協進會昨在台中舉辦中部工商午餐會，與會工商界代表擔憂夏季缺電危機，政府卻祭出用電大戶懲罰性節電政策，建議經濟部取消；並希望加速核二廠二號機重啟及核三廠機組歲修，防夏季跳電。

工商協進會祕書長范良棟建議，經濟部應該取消對用電大戶懲罰性節電政策，改採鼓勵離峰用電政策，也建議加速核二廠二號機重啟作業，並在用電高峰來臨前，完成核三廠歲修作業，以避免夏季供電不足。

經濟部答覆，針對逾一千ＫＷ商業用電大戶訂出節電百分之五的措施，並非懲罰性、限定性、經常性措施，所罰款項會在改善後歸還，目的在於藉由企業帶頭節電，在不影響產業生產與運作的前提下，減少尖峰供電壓力。經濟部也會加速核二廠二號機重啟作業與核三廠一號機歲修，穩定電力供應。

台中市工業總會理事長吳桂森說，國內在明年實施共同申報準則（ＣＲＳ），未來跨國避稅將難上加難。企業從海外匯回國內投資，基本稅率百分之廿，建議政府租稅赦免，加速審議「促進境外資金回國投資特別條款」，將稅率降到百分之二到十二，鼓勵海外資金回流。

財政部答覆，觀察多國實施租稅赦免政策，以印尼為例，前年及去年匯回資金占申報總資產百分之三，效果有限，對於多數誠實納稅的義務人不公平，基於租稅公平，將研議合宜可行措施。

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