雙北反深澳燃煤連線 邀丁守中

2018-05-12 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



台北市長參選人丁守中（右二），與雙北議員參選人葉元之（左起）、張斯綱、李明賢成立「雙北反深澳燃煤連線」。 記者莊琇閔／攝影 分享 facebook

為強調反對深澳燃煤電廠立場，北市議員擬參選人張斯綱、李明賢與新北市議員參選人葉元之昨天聯合成立「雙北反深澳燃煤連線」，邀請市長參選人丁守中，及立委李彥秀、江啟臣、陳宜民，市議員徐弘庭及青年發展基金會執行長連勝文參與。參選新人不僅結盟他區參選人，壯大聲勢，也開始與丁陣營合作打選戰。

張斯綱昨表示，士林距離深澳電廠只有36公里，但環保署環評大會前幾天卻強渡關山，通過深澳電廠案的附帶決議，未來若電廠運作，雙北空氣品質將深受影響。

他也批評，市長柯文哲因選舉因素，和民進黨眉來眼去，遲遲不願針對深澳燃煤電廠表明嚴正反對的立場。未來「雙北反深澳燃煤連線」將列為選舉重要訴求，嚴格監督深澳燃煤電廠進度。

丁守中也表示，將持續反對深澳燃煤電廠，因為肺癌在現今台灣所有癌症中比例最高，而附近的林口60萬瓩瓦電廠，趁汰換機組時，變成240萬瓩瓦的燃煤電廠。現又要將深澳電廠變成燃煤電廠，未來北市周遭將是全世界燃煤電廠密度最高的城市，國人健康將暴露在最大危機之下。

張斯綱表示，深澳電廠雖然不在北市，北市卻深受影響，因此藉由跨區參選人一起結盟發聲，讓選民更注意此議題，也會持續邀請其他國民黨民代及參選人加入。參與連線的市議員徐弘庭表示，這是競選重要訴求之一，未來也會把反深澳電廠作為看板的重要政見之一。

至於黨內是否開始把丁守中當成母雞，張斯綱表示，以政治輩分來說，丁當然是母雞，國民黨要營造大團結的聲勢，將會持續和丁陣營合作打選戰。