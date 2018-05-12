距深澳電廠太近 瑞濱國小家長憂心遷校

2018-05-12 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／新北報導



距深澳電廠不到1公里的瑞濱國小昨天運動會，不少家長不僅憂心孩子以後上學要 戴口罩，甚至可能面臨遷校。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

環保署通過深澳燃煤電廠環差案後，距離深澳電廠不到一公里的瑞濱國小，昨辦校慶及社區聯合運動會，引發很多家長憂心孩子們以後上課恐受煤灰汙染威脅，教室門窗是否要緊閉？可能要戴口罩上課，都認為對學生太不公平，甚至可能面臨遷校下疾呼：「我們不要變成許厝分校第二」。

許姓家長的兩位小孩都就讀瑞濱國小，他說，瑞濱以後可能要面臨「遷校」命運，因為距離深澳電廠太近了，學生24小時都在這個環境裡，不像大人會到外地工作，受害會最深，這樣對學生太不公平，連最基本自由的呼吸的權利都沒有，很擔心以後孩子們上課都要戴口罩。

還有家長指出，「我們真的很擔心以後學生怎麼辦？」政府口口聲聲會作好防汙，但大家根本不放心，以後如果發生汙染，怎麼可能擋得住，「以後活動、運動會都要改在室內了」。

何裕益的住家距電廠只有60公尺，他說，「燒煤一定會有落塵，對肺部也不好」，以前他們沒得選擇，但現在科技進步，為何一定要燃煤？台中都要改成天然氣發電了，深澳還要燃煤，這是什麼道理？

他表示，學生的健康很重要，他們只是小小老百姓，真的希望政府能重視學生的權益。

許姓阿嬤來看孫子運動會時也說，這裡風景這麼漂亮，住戶這麼多，為何一定要蓋燃煤電廠？「外界應多聽在地的聲音」。