影／瑞濱國小家長：好擔心以後學生要戴口罩

2018-05-12 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



環保署日前通過深澳燃煤電廠環差案，距離深澳電廠不到1公里的瑞濱國小，今天上午舉行校慶及社區聯合運動會，家長、小朋友及社區民眾都參加，但很多家長憂心，以後學生上課恐受煤灰汙染威脅，擔心以後教室門窗要緊閉，甚至可能要戴口罩上課，認為對學生太不公平，擔心會面臨遷校，家長還說「我們不要變許厝分校第二」。

許姓家長有兩個小孩都就讀瑞濱國小，他說，瑞濱以後可能要面臨遷校的命運，因為距離深澳電廠太近了，學生24小時都在這個環境裡，不像大人會到外地工作，因此受害會最深，對學生太不公平了，連最基本自由的呼吸的權利都沒有了，他很擔心以後學生要戴口罩上課。

許姓家長指出，「我們真的很擔心以後學生怎麼辦？」，政府口口聲聲會做好防汙，但他們真的不放心，以後如果發生汙染，還是會繼續運作下去，怎麼可能擋得住，「以後活動、運動會都要改在室內了」。

何裕益的家距電廠只有六十公尺，他說，「燒煤就是有汙染、落塵，還有對肺部不好」，以前他們們沒得選擇，但現在科技進步了，科技已經有到那裡了，為何一定要燃煤，台中都要改天然氣了，深澳還要燃煤，這是什麼道理。

他表示，「吃氣比吃煤好」，天然氣比較好，汽電共生比較安全也沒汙染，現在就看上面怎麼做，學生的健康很重要，他們只是小小老百姓，沒有什麼意見，但希望政府能重視學生的權益。