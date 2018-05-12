親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

電力備轉容量率 明年拚10％

2018-05-12 01:35經濟日報 記者林彥呈／台北報導

台電預估今年用電量將較去年成長，明年新機組陸續上線，備轉容量率可望提升至10%。...
台電預估今年用電量將較去年成長，明年新機組陸續上線，備轉容量率可望提升至10%。 圖／聯合報系資料照片
分享
台電昨（11）日指出，公司預估今年用電量將較去年成長，且明年隨著新機組陸續上線，備轉容量率可望提升至10%，備用容量率達成法定目標15%。

面對即將來臨的用電高峰挑戰，台電強調，肯定會做好準備，本月底前完成機組大修，並加強發電設備運轉維護；另外，也會有新機組加入供電行列，同時還會從需求面管理著手，努力維持穩定供電的目標。

台電進一步指出，隨著通霄新1、2號機、大林新1、2號機及林口新3號機等新機組陸續上線，預估明年備轉容量率將提升至10%，備用容量率達成法定目標15%。

至於如何因應未來的用電需求，台電表示，將持續推動電源開發計畫，每年規劃新增發電機組上線。2020年起，有通霄新3號機、大潭8、9號機、興達新1至3號機、台中新1、2號機及協和新1號機陸續商轉，並積極發展風力、太陽光電與地熱等再生能源，力拚2025年達成再生能源占比20%目標。

至於需求面管理方面，台電強調，將推動節電措施與獎勵活動，針對用電大戶推行「需量競價」，同時鼓勵一般住商用戶參與時間電價，希望在尖峰時段減少用電。據了解，所謂的「需量競價」是指台電於2015年5月推出的電力需求端管理機制，向用戶買回本來賣出去的電，在發電不足時，可以確保系統穩定而不跳電。

台電太陽光電再生能源
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

彭博預警：台灣缺電危機 尤勝去年

2018-05-12 00:26

影／侯友宜與里民座談新北願景 重申拒絕深澳電廠

2018-05-11 11:23

彭博：台灣政府輕忽危機 缺電情況恐比去年更嚴重

2018-05-11 09:30

熱門文章

鐵飯碗失靈？ 政府年約三千公務員請辭不幹

2018-05-11 12:46

柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？

2018-05-11 09:36

國軍刺槍術被共青團酸軟趴趴 台灣網友大反擊

2018-05-11 13:26

柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過

2018-05-11 08:00

世大運奪佳績靠中國放水？網友怒轟呂秀蓮：下戲下井

2018-05-11 10:49

蔡英文訪10分鐘 動員數百警力快閃

2018-05-11 12:31

韓國瑜否認出國旅遊自肥 段宜康公布3單據打臉

2018-05-11 15:06

蘇祈麟女兒挨批 總統府力挺「總統府是人民的總統府」

2018-05-11 21:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top