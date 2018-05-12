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彭博預警：台灣缺電危機 尤勝去年

2018-05-12 00:26聯合報 記者林彥呈劉忠勇／綜合報導

彭博預警台灣今年將再度爆發缺電危機，情況尤勝去年。圖／聯合報系資料照片
彭博預警台灣今年將再度爆發缺電危機，情況尤勝去年。圖／聯合報系資料照片
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台灣供電吃緊引起國際媒體矚目，彭博預警台灣今年將再度爆發缺電危機，情況尤勝去年，且政府對供電吃緊的應變遲緩，預估電力備轉容量吃緊情況，至少持續至二○二五年。台電昨回應指出，公司預估今年用電量將較去年成長，且明年隨著新機組陸續上線，備轉容量率可望提升至百分之十，備用容量率達成法定目標百分之十五。

彭博行業研究（BI）警告，台灣新建的發電容量不足以擺脫目前供電吃緊的困境，大部分新增發電容量要到二○二五年才會運轉，在此之前，供電將持續吃緊。且斷電危機將持續至二○一九年，台灣電力備轉容量率去年八月曾亮紅燈，一度出現斷電。

BI指出，去年電力備轉容量率尚有百分之九點八，高於二○一四年估計的百分之七點八。今年備轉容量率估計只有百分之七，明年也只有百分之十。而BI認為的安全水準是至少要百分之廿。

台灣朝非核發展，推成本較高的天然氣和再生能源，必然導致電費升高，不然就是加重台電的財務負擔。BI認為，供電吃緊或許會促使政府更放寬外資對已投資電廠限制，除對再生能源投資外，也會引發外國對投資燃氣或燃煤發電興趣。

台電指出，隨著通霄新一、二號機、大林新一、二號機及林口新三號機等新機組陸續上線，預估明年備轉容量率將提升至百分之十，備用容量率達成法定目標百分之十五。

台電表示，二○二○年起，有通霄新三號機、大潭八、九號機、興達新一至三號機、台中新一、二號機及協和新一號機陸續商轉，並積極發展風力、太陽光電與地熱等再生能源，力拚二○二五年達成再生能源占比百分之廿的目標。

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