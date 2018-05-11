影／侯友宜與里民座談 重申拒絕深澳電廠

2018-05-11 11:23 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談，侯友宜在致詞時也再次強調拒絕深澳燃煤電廠，希望能夠維護好環境。

侯友宜表示，燃煤一定會有汙染，汙染就是汙染，沒有所謂的「乾淨的煤」，現在的空汙非常嚴重，如果把全世界都已經要淘汰的電廠，我們國家還要花千億，花七年的時間來蓋這汙染的電廠，這是說不通的。