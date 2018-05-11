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影／侯友宜與里民座談 重申拒絕深澳電廠

2018-05-11 11:23聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談，侯友宜在致詞時也再次強調拒絕深澳燃煤電廠，希望能夠維護好環境。

侯友宜表示，燃煤一定會有汙染，汙染就是汙染，沒有所謂的「乾淨的煤」，現在的空汙非常嚴重，如果把全世界都已經要淘汰的電廠，我們國家還要花千億，花七年的時間來蓋這汙染的電廠，這是說不通的。

侯友宜同時表示，台電要花新台幣1000億元蓋一座燃煤電廠，才能創造0.1％的備用容量；若把這筆錢拿來做產業輔導、補助、節電措施，只要花幾年就可以做到，根本不需要花1000億元。

國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談。記者杜建重／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談。記者杜建重／攝影
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侯友宜上午前往樹林與里民座談，受到里民熱烈歡迎。記者杜建重／攝影
侯友宜上午前往樹林與里民座談，受到里民熱烈歡迎。記者杜建重／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談，起身向里民致敬。記者杜建重／攝...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談，起身向里民致敬。記者杜建重／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談，侯友宜在致詞時也再次強調拒絕深...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林與里民座談，侯友宜在致詞時也再次強調拒絕深澳燃煤電廠，希望能夠維護好環境。記者杜建重／攝影
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侯友宜深澳電廠
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