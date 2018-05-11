影／侯友宜與里民座談 重申拒絕深澳電廠

相關新聞
彭博：台灣政府輕忽危機 缺電情況恐比去年更嚴重2018-05-11 09:30
核廢場址條例預告又撤掉 原能會：廣徵民意2018-05-11 00:08
深澳電廠／3里有條件贊成 反對者揚言抗爭2018-05-11 00:03
深澳電廠／蘇貞昌：堅持嚴格標準 林右昌：找出共識解決2018-05-10 23:59
我全民種電計畫 6縣市將招標2018-05-10 23:59
反深澳電廠 新北提「三不」宣戰2018-05-10 23:52
深澳電廠環評過關 「東北轉角」：東北角黑暗的一日2018-05-10 22:22
避多談深澳 蘇貞昌反批市府和侯友宜不中立2018-05-10 18:07
反深澳燃煤電廠自救會：台灣環評已死 準備長期抗爭2018-05-10 16:48
核二再起動專案報告遭否決 綠委：立法不可踰越行政2018-05-10 14:49
反深澳燃煤電廠 新北向台電宣戰了2018-05-10 14:37
朱立倫：堅持蓋高汙染電廠 北台、宜蘭都受害2018-05-10 14:37
以核養綠公投 謝曉星：非核家園不會有影響2018-05-10 11:43
深澳電廠闖關通過 新北農業局轟：先射箭再畫靶2018-05-10 11:33
新北市府向台電宣戰「現在才剛要開始」2018-05-10 11:32
深澳爭議馬英九挺核四 侯友宜：能源政策非二選一2018-05-10 11:25
核廢場設置條例急撤預告 立委：不可能設在我選區2018-05-10 11:12
深澳電廠環差過關 林右昌：資訊要公開才不會吵來吵去2018-05-10 11:05
新北市府痛批深澳闖關成助選團 侯友宜：各做各沒交結2018-05-10 11:04
核二2號機跳機「核安法範圍外」？ 綠委：聽不下去2018-05-10 10:24
「很不幸要蓋高汙染電廠」 朱立倫：北台灣都深受其害2018-05-10 10:06
熱門文章
北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好2018-05-10 13:32
停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解2018-05-10 14:00
柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠2018-05-11 00:59
柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初2018-05-10 14:29
前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文2018-05-10 12:31
柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？2018-05-11 09:36
吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人2018-05-10 12:25
退將披露 海軍新飛彈巡防艦擬減列裝備以符造艦進度2018-05-10 18:59
柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過2018-05-11 08:00
軍改初審過了 抗爭444天8百壯士散場2018-05-10 23:55
九鵬空域5、6月「彈」雲密布 嚇阻共機繞台2018-05-10 21:55
蔡總統接見蘇祈麟 蘇的女兒滿場飛2018-05-10 18:42
政見喊20年只立一個樁…萬年「選票提款機」 這次還信？2018-05-11 10:00
世大運奪佳績靠中國放水？網友怒轟呂秀蓮：下戲下井2018-05-11 10:49
南華大學民調顯示 僅1成民眾願為台獨而戰2018-05-10 18:52
柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏2018-05-10 14:24
黎智英：選擇好的人生應留台灣2018-05-10 23:24
共軍匿蹤戰機殲-20將繞台？國防部：來就抓得到2018-05-10 12:57
美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力2018-05-11 03:33
柯文哲道歉後... 陸媒：鄙視、陸網友：雙城論壇別辦了2018-05-10 14:27
張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付2018-05-10 12:48
柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了2018-05-10 15:18
矇眼操槍驚豔國際 蘇祈麟：讓更多人看見台灣 了無遺憾2018-05-10 17:33
行文賴清德副本卻給蔡英文 鄭朝明：我故意的2018-05-10 14:04
韓國瑜駁段宜康：不監督現任反攻擊卸任 墮落無以復加2018-05-10 18:10
蔡正元：柯道歉都是照劇本演出 但藍營未必討到便宜2018-05-10 19:52
安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好2018-05-10 16:40
陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能2018-05-10 12:40
【重磅快評】向大陸看齊？審查陸書毀了台灣最大的驕傲2018-05-10 13:02
兩岸軍演敏感時 政府突宣布明在南沙進行人道救援操演2018-05-10 13:05
科技公司董座發願：侯友宜在新北 每年捐2輛復康巴士2018-05-11 08:00
【重磅快評】世界看得見 台灣卻漸漸消失的台灣之光2018-05-11 09:59
柯文哲妥協 江啟臣：這次轉彎讓人覺得太投機2018-05-10 15:34
丁守中爭取化解恩怨 連勝文陣營：會支持黨提名人選2018-05-11 00:14
陳吉仲說吳音寧做得比韓國瑜好 韓：社會自有公評2018-05-10 18:22
向蔡英文輸誠爭取禮讓 唐德明：柯文哲北市長選戰出局2018-05-10 12:14
為「兩岸一家親」道歉 柯P：這是情感撫慰2018-05-11 00:09
新聞眼／補考？ 蔡總統給柯文哲出新考題2018-05-11 00:05
離婚配偶可分退休俸？柯志恩：台灣不配這麼先進的法條2018-05-10 15:14
美眾院軍委會通過法案 要求強化台灣軍力2018-05-11 01:44
留言