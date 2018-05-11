核廢場址條例預告又撤掉 原能會：廣徵民意

2018-05-11 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ／台北報導



原能會5月1日預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」，5月8日急忙撤下預告，不僅新北市府強烈反彈，連執政黨立委都無法接受。原能會主委謝曉星昨說，蔡英文政府前年上任後積極面對核廢處理，才會有此次修法公告；公告就是要廣徵大家意見，有不同意見，日後可以研修再改進。

原能會昨赴立法院報告「107年度核子事故緊急應變基金預算案」，對於選舉是否影響核廢選址進度？謝曉星說，原能會是中立機關，如果目前氛圍無法讓大家理性討論，不見得是好事情。

謝曉星也表示，公告後發生這些狀況非可預期，原本就是要廣徵民意。放射性物料管理局長劉文忠說，選址還是會使用公正、公開程序，目前只是把直轄市列為選擇方向之一。

「堅決反對核廢放在新北」，民進黨立委蘇巧慧說，台灣沒有一個地方可做為放射性處置場所；立委陳亭妃表示，原能會公告一個爭議法案，沒去溝通，讓外界以為「民進黨要把核廢放在六都」。

民進黨立委黃國書說，「不只新北不可能，台中也不可能」，這樣的條例是寫好玩的嗎？原能會端出這樣的草案，社會無法接受。

至於國民黨立委柯志恩、蔣乃辛、陳學聖臨時提案，要求「台電公司重啟核二廠2號機前，應向立法院教育及文化委員會提出專案報告」，最後遭民進黨立委以人數優勢否決。

民進黨立委吳思瑤說，核電廠啟動完全是原能會的行政權，還是希望回到專業性、安全性的審查。