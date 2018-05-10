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反深澳電廠 新北提「三不」宣戰

2018-05-10 23:52聯合報 記者張曼蘋施鴻基翁浩然／連線報導

反深澳燃煤電廠自救會昨天發出聲明，稱台灣環評已死，準備長期抗爭，圖為深澳電廠舊址...
反深澳燃煤電廠自救會昨天發出聲明，稱台灣環評已死，準備長期抗爭，圖為深澳電廠舊址及周遭地區。 記者游明煌／攝影
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侯友宜：支持該打的訴訟

環保署環評大會確認深澳電廠環差案，引爆藍綠交鋒。國民黨新北市長參選人侯友宜昨說，「該打的法律訴訟戰，我一定支持」，他從以前就堅持深澳燃煤電廠不一定要蓋、也不能蓋，國民健康才是該努力方向，沒健康就什麼都沒有。新聞局長張其強說，不要浪費公帑，最後蓋了一座不能發電的電廠模型。

新北市府向台電宣戰。 記者施鴻基／攝影
新北市府向台電宣戰。 記者施鴻基／攝影
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侯友宜表示，該檢討的是中央。 記者張曼蘋／攝影
侯友宜表示，該檢討的是中央。 記者張曼蘋／攝影
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朱立倫：北台灣都受害

新北市長朱立倫昨天說，接下來會打行政訴訟、禁發生煤許可，這不只是新北市要努力，相信包括北台灣縣市都會深受其害；確保所有市民的健康一直是我們的責任，很不幸卻要蓋一個大型、會造成高汙染的燃煤電廠。

朱立倫表示，針對深澳電廠除了會打行政訴訟之外，也會持續禁發生煤許可，甚至還有後續...
朱立倫表示，針對深澳電廠除了會打行政訴訟之外，也會持續禁發生煤許可，甚至還有後續策略。 記者張曼蘋／攝影
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朱也說，2年前新北就宣布不再發放生煤執照，倘若還要堅持蓋高汙染電廠，一方面違反世界對PM2.5努力的方向，也違逆政府推動的能源政策。

環局：採最嚴格稽查

新北市環保局長劉和然則向中央提出「三不」：「不要恐嚇台灣人民缺電」、「不要分裂台灣」和「不要愚民」；目前台電林口電廠正推動第三機組，新北市將依法嚴格審查，現有的核一、核二及林口電廠都會採最嚴格模式稽查。

農業局：不能認同補做調查報告

新北市農業局長李玟說，台電因調查資料不足就避談海域資源及生態問題，他不能認同通過環差再來補做調查報告的做法；未來將要求台電重新辦環境影響評估，在未獲得足夠及公開透明的生態評估調查報告前，絕不同意在保育區設防波堤及在深澳灣建其他工程。

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