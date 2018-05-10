我全民種電計畫 6縣市將招標

國發會依據「太陽光電2年推動計畫」在中央機關屋頂設置太陽光電。記者黃義書／攝影 分享 facebook

經濟部去年底前公布綠能屋頂全民參與推動計畫，已出現明顯進展。經濟部能源局副局長李君禮昨天表示，包括台中、嘉義、雲林、彰化、台南、屏東等六個示範縣市政府，已完成規劃，即將辦理招標作業。

經濟部昨天在行政院會報告「綠能科技產業創新推動進度」，其中在太陽光電部分，截至今年四月底，累計設置一八七三MW，超過原定一點三GW目標。

能源局去年十一月公布的「全民種電」方案，最終採「民眾零出資、政府零補助」原則，由地方政府遴選適當營運商協助民眾屋頂「種電」，民眾則至少獲得躉購費率一成的回饋金。李君禮表示，六個示範縣市政府透過招標選定合作廠商，就會實際推展。

行政院長賴清德表示，「太陽光電行動計畫」已達成既定目標，他也請經濟部加強與地方政府合作推動「綠能屋頂全民參與」計畫，透過場域示範，加強宣導，鼓勵更多的地方團體與民眾共同參與，早日實現「家家戶戶參與創能」。

至於太陽能光電地面型目標裝置容量，之前因生態、農業等議題，「缺地」問題一直難解，且地面型太陽光電接下來要面對的不只土地取得問題，還有饋線容量。

經濟部次長曾文生表示，行政院長賴清德已指示，土地與饋線等雙方期程要配合。各部會也都在積極盤點土地，已盤第一次，能馬上運用的土地，和饋線配合，需細緻盤點。

李君禮則說，地面型太陽光電約要二點五萬公頃的土地，土地已盤點出來，有的在老百姓手上，有些土地有離饋線遠近問題。其中，第一級是附近已有電網的土地，約有五千公頃會先來做。