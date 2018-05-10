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深澳電廠環評過關 「東北轉角」：東北角黑暗的一日

2018-05-10 22:22聯合報 記者王寓中╱即時報導

深澳燃煤發電廠環評在爭議聲中最後仍過關，東北角地區新媒體「東北轉角」今天痛批，在...
深澳燃煤發電廠環評在爭議聲中最後仍過關，東北角地區新媒體「東北轉角」今天痛批，在環保署副署長詹順貴全力護航下，深澳電廠環評案黑箱硬幹，最後還是過關。圖為深澳電廠舊址。圖／聯合報系資料照片
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深澳燃煤發電廠環評在爭議聲中最後仍過關，東北角地區新媒體「東北轉角」今天痛批，在環保署副署長詹順貴全力護航下，深澳電廠環評案黑箱硬幹，最後還是過關，「昨天是我們東北角公民和環境最黑暗的一日！」

「東北轉角」是東北角的地區性新媒體，由前文傳會副主委毛嘉慶去年底在罷昌過程中，於新北市七星區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）結識的在地文史、教育及關心公共事務的青年所組成。

東北轉角指出，昨天是我們東北角公民和環境最黑暗的一日，環評大會上擔任主席的環保署副署長詹順貴全力護航，不理會在地居民們質疑聲浪和環評委員人有疑慮要求再報告的提議，甚至新北市環保局長劉和然憤而離席抗議，詹仍做出「通過」的結論。讓台電所提深澳燃煤電廠在爭議中強行通過。

東北轉角表示，台電公然說謊，中央全力護航。台電昨日的報告上引發各方質疑，但台電都未確實回覆。有與會居民提到台電在地方忙著發回饋金和特定的涉入政黨人士綁樁唱雙簧。我們非常清楚，這種台電與地方政客分化鄉親手段配合中央直接無視種種爭議強力黑箱護航，也不是甚麼罕見的紀錄。燃煤電廠有其持續性的汙染，每年購煤與營運的利益有上千億元之譜，背後的政治操作、私相授受也是在我們東北角鄉親的意料之中。

東北轉角提出四大堅持。

1.不能開發深澳燃煤發電廠，燃煤燃氣都不要，只要美麗海灣。

2.台電應回歸務實、負責任地提供專業供電計畫，勿讓執政黨的意識形態傷害國人的健康。

3.任何歡迎深澳燃煤發電廠的團體（或利益團體），請全部退位，勿拿鄉親的健康和下一代的幸福為籌碼。

4.促請政府立刻舉辦深澳火力發電廠開發案之公投，在人民的裁決出來前應暫停所有開發進度，做廢這份「官方環評

毛嘉慶今天在臉書貼進一步批評，民進黨無法無天，能源政策毫不務實，就會編預算、開發、掠奪、留下遺毒...。台灣人究竟欠他們多少啊？

毛嘉慶並再度點名黃國昌，昨天這麼大的代誌，國昌他：沒～有～出～現！毛嘉慶表示，有人問他，黃國昌是要拚選舉喬資源，才不敢惹毛民進黨嗎？他真的無言…但選區立委如果不是利益共同體，這麼大的污染源、這麼長期的遺毒，黃委員有什麼理由不到場反對到底呢？但話說，黃國昌連假哭杯葛都可以打假球、對前瞻預算投贊成票，更何況在深澳電廠的環評會議，是連出席表態都沒有，都靜悄悄…這還有什麼好說的？「鄉親們，我們只能自救了！」

「東北轉角」是東北角的地區性新媒體，由毛嘉慶在罷昌過程中，於新北市七星區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）結識的在地文史、教育及關心公共事務的青年所組成。

台電環評
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