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時薪制勞工不計入國定假日工資，合理嗎？

避多談深澳 蘇貞昌反批市府和侯友宜不中立

2018-05-10 18:07聯合報 記者施鴻基╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，他對深澳電廠的立場始終一致，從未改變，反而是對手侯友宜，變來變去而且還有由市府代打，他質疑「現在躲得過初選，大選也能這樣躲嗎」？
深澳電廠。 聯合報系資料照片
深澳電廠。 聯合報系資料照片
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蘇貞昌說，公務員領的國家薪水，應該嚴守的行政中立，質疑候選人就該由候選人回答。但昨天新北市府卻由幾個局科室代打，怪不得前縣長周錫瑋前會說好像是在跟整個新北市府初選，「那侯先生躲得過初選，大選還要這樣躲嗎」？

他呼籲侯友宜應該自己面對問題講清楚，像昨天新北市府新聞稿明確講自始不反對深澳電廠，他們要求的是要嚴格的標準，多方的評量。「我就是要求嚴格的標準，反而侯友宜一變再變，連跟自己三月十六日臉書所講的白紙黑字都大大不同，他真應該要好好講清楚」。　

「深澳電廠根本還沒有整個運作，所以設定的是標準」蘇貞昌說，侯友宜在臉書上講一套，又到處串聯挑起情緒，只有一味反對。這和他在臉書上說的「不要挑起情緒、不要簡化能源政策到一個電廠、更不要撕裂台灣」完全相反。

侯友宜曾說「台電是老縣長的豬隊友」。蘇貞昌説，就事論事，希望市長朱立倫不要讓應該嚴守中立的公務員做不該做的事，也呼籲侯友宜不要老是躲在後面。

針對外界質疑侯有市府幫忙，蘇也有整個中央協助。蘇貞昌未直接回應，只説希望選舉就事論事，要做市長的人要能負起責任，不是只撿好的說，也不能不負責任變來變去。

侯友宜蘇貞昌
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