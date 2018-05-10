蘭嶼貯存場土地租金未發 台電：新租約待簽

2018-05-10 18:22 中央社 台北10日電



台電蘭嶼核廢貯存場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台東蘭嶼核廢料貯存場受矚，台電澄清，每年撥付約新台幣2000萬元廢料貯存回饋金，及200萬元貯存場土地租金，最新一期租金因土地租約未簽而無法發放，待租約確定就可發放。

台灣電力公司核一廠、核二廠核廢料貯存池爆滿，核廢料處理問題受到各界關注，而蘭嶼核廢料貯存場遷場聲音不斷，如今又有質疑對蘭嶼鄉的補償金沒下文的聲音。

台電今天特別澄清，每年持續撥付約新台幣2000萬元的廢料貯存回饋金給蘭嶼鄉公所，從1990年起協助地方建設、社會福利的回饋金，包含全鄉自來水工程、電視轉播站、風災重建、漁船與公車購置、鄉民服務中心等地方建設事項，及鄉民急難救助、教育單位補助、獎助學金、地方慶典等，目前也已超過2億元。

關於土地租金與配套回饋金，台電強調，每年會支付約200萬元的蘭嶼貯存場的土地租金，以及每3年約2.2億元的土地租用配套回饋金。

然而，目前因新一期的土地租約尚未簽訂，這部分因而無法發放，台電已積極聯繫，也持續主動溝通，希望讓租約盡快確定，就可依法發放。

蘭嶼貯存場遷場部分，台電表示，目前已由行政院非核家園推動專案小組列入重要議題，其中成員包含民間團體代表、在地住民、專家學者等，正持續研議遷場規劃。

台電指出，已研擬包含蘭嶼貯存場在內的核廢料遷移整體計畫，並在今年4月的非核家園小組會議中討論，後續將待取得核廢處理的社會共識後、積極推動。