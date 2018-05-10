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反深澳燃煤電廠自救會：台灣環評已死 準備長期抗爭

2018-05-10 16:48聯合報 記者游明煌╱即時報導

反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強今天下午發出聲明指出，針對環保署環評大會昨天經過4個多小時討論，附條件同意台電深澳電廠開發環境影響差異分析案將生效，自救會從去年三月觀察這一年多的時間至今，蔡英文政府完全無視在地居民、里長，乃至學家專家及民間社團的質疑，對於由環保署帶頭依然決議不退回開發許可，繼續環評闖關，自救會深表遺憾。

陳志強說，「身為在地居民的我們，昨日是悲痛的」，透過政府的蹂躪，激化人民的對立。開發單位未曾公開向所有瑞芳人說明深澳燃煤電廠，更未向瑞芳人說明這段時間以來的質疑。操作南電北送，放任台電收買地方居民造成互鬥，而執政黨部份則更是操作核電煤電，燃氣燃煤等議題，不正視深澳燃煤電廠問題，「這就是我們的政府傷害人民的方式」。

自救會說，環保署要求台電必須對防坡堤與海洋生態部分，限期監測研究，並提出報告送審。台電承諾電廠運轉前會做健康風險評估。而以上，都是為了開發而量身訂制，「台灣的環評已死，在經濟開發為前提，可以蒙蔽自己」。

自救會表示，仍會繼續在地發聲，並且持續宣導燃煤電廠的真實性。面對人口老化快速的瑞芳地區，年長的長輩們無法明確了解，現今在空汙上面對的危害，仍停留在沒看到天灰灰就是安全的想像中。

自救會除了堅持一貫要求的毒物評估及空氣外，並將透過在地居民連署活動，繼續傳達政府尚未說明的正確資訊。此外，人民的訴願及後續可能的行政訴訟也將與律師研議後正式提出，並且能透過司法還給瑞芳居民一個公道。

陳志強說，最後，既然長期抗爭已是既定事實，自救會並將透過在地活動、舉辦說明會的方式反對到底。

反深澳燃煤電廠自救會今天下午發出聲明指出，台灣環評已死，準備長期抗爭，圖為深澳電...
反深澳燃煤電廠自救會今天下午發出聲明指出，台灣環評已死，準備長期抗爭，圖為深澳電廠舊址。圖／報系資料照
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