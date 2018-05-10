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核二再起動專案報告遭否決 綠委：立法不可踰越行政

2018-05-10 14:49聯合報 記者林良齊╱即時報導

立法院教育及文化委員會今天審查「107年度核子事故緊急應變基金預算案」，會後國民黨立委柯志恩、蔣乃辛及陳學聖提出臨時提案要求「台電公司重啟核二廠2號機前，應向立法院教育及文化委員會提出專案報告」，但遭民進黨立委以人數優勢否決。

主決議的案由「行政院原能會於今(107)年2月審查核二廠2機重啟申請時，曾號稱審查陣容堪稱「史上最夢幻」，除既有18位內部審查人員，首度納入9名會外委員，卻於今年3月27日發生同意併聯發電後，隔日即發生跳機意外…為以嚴謹立場審查機組跳機肇因分析、相關設備查核、改善措施及安全性評估，爰此，要求行政院原子能委員會同意台電公司重啟核二廠2號機制，應向立法院教育及文化委員會提出專案報告，是否有當？敬請公決。」

表決時國民黨立委蔣乃辛、時代力量立委洪慈庸贊成，而民進黨立委張廖萬堅、李麗芬、黃國書及蔡培慧等人則反對，最後此主決議未通過。

張廖萬堅解釋，原本與國民黨立委溝通希望改成書面報告，因為原能會6月初會有初步報告，但此時立法院已經沒有委員會，原本6、7、8月原本可以加入併聯，但可能會因為無法報告產生調度上的困難。

「不能用沒有法定的立法權踰越行政權」，主持會議的吳思瑤說，會期時過去確實有這樣的專案報告，但再起動本質不是國會的流程，而是一個程序而已，但啟動完全是原能會的行政權，還是希望回到專業性、安全性的審查，「如果休會期間安全性及專業性都OK了，但有用電需求的話」，國人會比較擔憂。

原能會主委謝曉星。記者林良齊／攝影
原能會主委謝曉星。記者林良齊／攝影
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立法院原能會核二
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