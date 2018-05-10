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侯友宜：堅決反對興建深澳燃煤電廠

2018-05-10 14:09聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

深澳燃煤電廠環差昨天正式通過，新北市府宣布啟動包括所有訴願及行政訴訟等法律行為、拒發台電任何許可等4項作為。國民黨新北市長參選人侯友宜今天中午出席新北市里長會長聯誼會餐敘時，重申堅決反對興建深澳燃煤電廠的態度。

侯友宜強調，國民的健康必須守護，他建議用興建電廠的的一千億來補助產業政策，用低利貸款補助獎勵的方式讓低產值高耗能的產業轉型。

侯友宜（左）與新北市里長會長們逐一握手。記者侯永全／攝影
侯友宜（左）與新北市里長會長們逐一握手。記者侯永全／攝影
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侯友宜（右）與國民黨新北市黨部主委李乾龍席間低聲交談。記者侯永全／攝影
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侯友宜台電
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