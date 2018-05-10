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反深澳燃煤電廠 新北向台電宣戰了

2018-05-10 14:37聯合晚報 記者施鴻基╱新北報導

新北市府三名首長舉行記者會向台電宣戰，表明將嚴審深澳電廠相關建設。 記者施鴻基／...
新北市府三名首長舉行記者會向台電宣戰，表明將嚴審深澳電廠相關建設。 記者施鴻基／攝影
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怒嗆恐淪為一座「電廠模型」

深澳燃煤電廠昨在環評大會完成報告闖關成功，新北市府今天舉行記者會，環保局長劉和然宣布，未來將以最嚴

格標準行政監督台電在新北市境內所有電廠。新聞局長張其強要中央和台電慎重考慮，「不要最後蓋了一座不能發電的電廠模型」。

上午的記者會，新北市府派出環保局、農業局和新聞局三名局長，說明今後市府對台電的態度。劉和然說，經過56天的努力，結果沒有任何進展，令人失望，但中央和台電都要了解，檯面上雖然沒有漣漪，但檯面下暗潮洶湧，「看不見不代表不存在」。

劉和然說，他為台電可做評估卻不做，以及環保署副署長詹順貴可決定卻放棄表示痛心，「錯看了詹律師，你自己心裡清楚」。

他呼籲政府三不，「不要以缺電恐嚇台灣人民」、「不要分裂台灣」和「不要愚民」，因為依現況不會缺電，供電調控也比距離重要，燃煤排放PM2.5和重金屬不能和燃氣比較，兩者不可能相近。

「台電未來建碼頭、防波堤 沒依法一律不給過」

農業局長李玟說，台電所謂的詳盡調查全非事實，深澳案依法應該退回，但中央卻公然護航，「連海裡有什麼魚種都不知道，憑什麼說沒影響？」未來碼頭、防波堤的興建，都會依法審查，如果缺乏內容一概不通過。

深澳電廠昨天在環評大會完成報告，新北市府隨即發布聲明，表示將循「詹律師」模式提行政訴訟，也不會核發任何許可，合法申請也要嚴審，另將要發動公民連署擋下深澳電廠，展現人民力量，「自己的天空自己救」。

台電碼頭
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