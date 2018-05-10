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核二2號機跳機「核安法範圍外」？ 綠委：聽不下去

2018-05-10 11:25聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

原能會3月核定台電可以再起動核二2號機，但併聯不到一天就跳機，多名立委對此提出質詢，原能會主委謝曉星表示，當初經過在核安法規內的檢視，安全無虞是針對核安法規內，對此民進黨立委直呼「聽不下去」。

核二2號機併聯不到一天就跳機，原能會主委謝曉星表示在「核安法規」內安全無虞。記者...
核二2號機併聯不到一天就跳機，原能會主委謝曉星表示在「核安法規」內安全無虞。記者楊萬雲／攝影
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核二2號機併聯不到一天就跳機，原能會主委謝曉星表示在「核安法規」內安全無虞。記者...
核二2號機併聯不到一天就跳機，原能會主委謝曉星表示在「核安法規」內安全無虞。記者楊萬雲／攝影
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原能會民進黨核二
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