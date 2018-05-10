深澳爭議馬英九挺核四 侯友宜：能源政策非二選一

2018-05-10 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜今早陪北市議員擬參選人林冠勳爭取萬華區市場民眾支持；針對深澳燃煤電廠爭議，有媒體詢問侯怎麼看前總統馬英九上個月提出「深澳的事情搞成這樣子，核四啟動不就沒問題了？」的論點。侯表示，能源政策絕非二選一的方式，不是「燃煤或核電」，而要思考產業升級與節電。

侯友宜說，民眾要思考一個問題，健康有了才有電，能源政策絕非二選一的方式，不是「燃煤或核電」；政府花1000億元要蓋深澳電廠，結果只省了0.1%的備用能量，若把1000億元拿來做產業政策的節電補助、獎勵，讓產業轉型，7成工業用電，尤其是高耗能低產值者，若成功輔導轉型，絕對可省下一座核電廠的電力。

他舉例，韓國首爾花了570億元就省了一座核電廠，新北市花一年時間更換22萬盞路燈為LED燈，結果省下的電費有1.1億元，剛好給LED燈產業去做轉型，還節省1.3億度的電、減碳9萬公噸。

侯友宜表示，「台灣是否需要蓋這麼多電廠？」若能運用智慧電表、智慧節能，過程中就能讓產業轉型升級，而花費還能讓產業蓬勃發展，讓台灣少蓋電廠、節省用電。「開源是一條路，更重要是節流並且讓產業轉型，才是我們現在要做的方向。」