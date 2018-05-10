核廢場設置條例急撤預告 立委：不可能設在我選區

2018-05-10 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



原能會5月1日預告「低放射性廢棄物最終處置設場址設置條例修正草案」，但受到地方政府反彈，5月8日就急忙撤下，今天多名立委對此提出質詢，並紛紛表示「核廢場不可能設在我的選區」。

日前「低放射性廢棄物最終處置設場址設置條例修正草案」中直轄市也是選址範圍內，引發六都強力反對，並直言「原能會未找地方政府溝通」。今天原能會赴立法院報告「107年度核子事故緊急應變基金預算案」。

原能會主委謝曉星指出，公告就是要廣徵大家意見，有人反映大多來自於地方政府這塊，還有民代、媒體等，日後會可以研修再改進；擔心選舉影響核廢選址進度嗎？他則說，原能會是中立的機關，如果目前的氛圍無法讓大家理性的討論，不見得是好事情，在廣徵民意的時間，聽到相關的聲音也帶到委員會。

謝曉星強調，小英政府前年520上來後積極面對核廢處理，才會有此次修法的公告，積極面對核廢。

而立委柯志恩質詢此事時原能會主委謝曉星表示，公告以後發生這些狀況不是「我們可以預想到」，原本就是要廣徵民意。放射性物料管理局局長劉文忠也說，選址還是會使用公正、公開的程序，目前只把把直轄市也是選擇的方向之一。

「堅決反對核廢放在新北市」，民進黨立委蘇巧慧則說，「台灣沒有一個地方可以做為放射性處置場所」；民進黨立委陳亭妃表示，原能會提出核廢放六都再撤回，公告一個大家爭議的法案，現在是選舉期間，沒有去溝通讓人家做政治處理，傷害都已經造成，讓外界視為「民進黨要把核廢放在六都」。