深澳電廠環差過關 林右昌：資訊要公開才不會吵來吵去

2018-05-10 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



針對昨天環保署環評大會同意台電深澳電廠開發環境影響差異分析案，基隆市長林右昌今天表示，他反對任何傷害基隆方案，相關資訊應全部公開，任何人都不能只講自己想講的部分，不然會吵來吵去，因為大家都要用電後，應找出最好的共識來解決爭議。

環保署環評大會昨經過4個多小時討論，終於同意台電深澳電廠開發環境影響差異分析案將生效；不過環評大會要求台電須在2019年底前、海堤興建前提出環境調查送環保署審查。

市議員徐莉莉今天上午針對深澳電廠表達反對興建的看法，她指環保署昨通過環差，要求林右昌表明態度。林右昌表示，討論深澳電廠有一個前提，就是電廠到底要不要蓋，大家需不需要電，要經過理性的討論，而不能簡化為贊成或反對燃煤。

如果要蓋電廠，有燃煤、燃氣、核能、再生能源等，其中核能發電，到目前為止核廢料問題都無法處理，是違法儲存，已經滿到未來也無法處理，大要要用電，但都不要核廢料。

「我反對任何傷害基隆方案！」林右昌表示，新北市、台北市不反對蓋電廠，但反對燃煤的前提是使用天燃氣，但管線就得從基隆拉，今天新北市如反對在深澳設任何電廠，就沒這個問題。他認為，是否需要蓋電廠應回歸理性討論。

林右昌說，若是新北市同意蓋電廠，就有選擇用什麼能源發電的問題，若選擇天然氣，由於深澳電廠腹地太小，無法興建儲氣槽，天然氣管線就得經過基隆市許多區，基隆將會被開膛剖肚，相信沒有一個基隆人會贊成。