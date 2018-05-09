深澳案爭議多卻過關 環委：台電報告讓我痛苦

2018-05-09 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台電所提深澳燃煤電廠擴建案在一片爭議中通過。經濟部、台電、能源局等單位今天到環保署環評大會報告深澳案，雖然環評委員疑慮重重，於閉門會議中砲火猛烈，不過環委扼腕，已經沒有任何卡關機制。本案於台電報告後經環保署簽核通過，就算正式通過環評。不過，有關電廠新設防波堤、卸煤碼頭因位於生態保育區，卻完全無任何生態調查，會中也決議要求台電必須於明年底之前完成環境調查，屆時若有影響環境之虞，必須提出替代方案。

昨天環評大會從下午兩點開始進行，三點半開始進行深澳報告案，持續四個多小時才結束。雖然台電於3月14日在環保署副署長詹順貴投下關鍵一票之後通過環差，不過，當天環評委員以及民間團體都提出各種疑慮，台電今再到環評大會進行報告。環保署指出，全案要在會議記錄公布完成之後，才會正式簽核通過，至於時間點會落在何時，環保署表示，因為文字內容很多，必須整理，何時完成，目前還未知。

環差通過當天，不只是外界，環評委員也一片錯愕。當天晚上近十點環評委員投票比數為8比8，最後由詹順貴投下贊成通過環差票後，深澳案過關，不少環評委員都感到震驚與憤怒，環評委員鄭明修更多次對外表示，此案不該草率通過，還有環委認為是拖環委背書、不尊重專家意見等。

今天於環評大會中，民間團體與在地居民、雙北市政府都同聲抗議，新北市政府環保局局長劉和然發言後還憤而離席，此外，環評委員也對該案疑慮重重，鄭明修提出，台電提出珊瑚移植，可是根據目前的研究，台灣移植的珊瑚中，沒有活超過三年的，環委王文誠質疑，台電說不要依賴進口天然氣，但是煤也是進口的，風力發電甚至近乎「被殖民」。

另還有委員質疑，台電現在很多問題沒說清楚，卻提到要協助營造城鄉新風貌，讓人擔心會不會是要在「煙囪上畫長頸鹿」，也有質疑海堤的位置已經不同，卻只說有修短長度，讓人質疑邏輯合理性。

進入閉門會議之後，環評委員更是炮火猛烈。環委劉益昌提出，台電始終不願意把內容寫清楚，他對台電所提出的問題，竟然都只回「遵照辦理」，他一直思考，到底如何面對台電的報告，實在「讓人痛苦」；環委劉小如提出，能源局的報告都讓她不滿意，可是「卻沒有權利改變上次的投票結果，我不知道我們現在談的是希望達到什麼目的」、「我們今天從三點半到現在比上一次多得了什麼？」

詹順貴則緩頰說，如果台電、經濟部不從源頭政策重新檢討，環評大會光是從環差分析去「卡」，他不認為能卡出什麼結果。劉益昌無奈回說，作為一個委員，只能接受環保署的既定法規，他還建議，要把良心留給台電，讓台電去面對社會的批判，要求台電再報告。

詹順貴說，到底要台電報告到什麼樣的程度，要定出一個底線，「反對的人永遠不同意，會陷入無限循環」，他說，以前是不斷審查、現在若是要求不斷報告，會失去環評制度的意義。他也提到，後續有許多流程，地方政府都能持續主張，而且選舉將近，是否要讓深澳成為選舉議題，也是行政院等的決定，但無法說服環評委員，最後環保署環境保護署綜合計畫科長溫育勇建議可以要求開發單位於興建防波堤、卸煤碼頭之前，進行環境調查，再送到環保署審查。