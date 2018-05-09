親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賄選標準將調整
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

深澳案爭議多卻過關 環委：台電報告讓我痛苦

2018-05-09 23:36聯合報 記者董俞佳╱即時報導

台電所提深澳燃煤電廠擴建案在一片爭議中通過。經濟部、台電、能源局等單位今天到環保署環評大會報告深澳案，雖然環評委員疑慮重重，於閉門會議中砲火猛烈，不過環委扼腕，已經沒有任何卡關機制。本案於台電報告後經環保署簽核通過，就算正式通過環評。不過，有關電廠新設防波堤、卸煤碼頭因位於生態保育區，卻完全無任何生態調查，會中也決議要求台電必須於明年底之前完成環境調查，屆時若有影響環境之虞，必須提出替代方案。

昨天環評大會從下午兩點開始進行，三點半開始進行深澳報告案，持續四個多小時才結束。雖然台電於3月14日在環保署副署長詹順貴投下關鍵一票之後通過環差，不過，當天環評委員以及民間團體都提出各種疑慮，台電今再到環評大會進行報告。環保署指出，全案要在會議記錄公布完成之後，才會正式簽核通過，至於時間點會落在何時，環保署表示，因為文字內容很多，必須整理，何時完成，目前還未知。

環差通過當天，不只是外界，環評委員也一片錯愕。當天晚上近十點環評委員投票比數為8比8，最後由詹順貴投下贊成通過環差票後，深澳案過關，不少環評委員都感到震驚與憤怒，環評委員鄭明修更多次對外表示，此案不該草率通過，還有環委認為是拖環委背書、不尊重專家意見等。

今天於環評大會中，民間團體與在地居民、雙北市政府都同聲抗議，新北市政府環保局局長劉和然發言後還憤而離席，此外，環評委員也對該案疑慮重重，鄭明修提出，台電提出珊瑚移植，可是根據目前的研究，台灣移植的珊瑚中，沒有活超過三年的，環委王文誠質疑，台電說不要依賴進口天然氣，但是煤也是進口的，風力發電甚至近乎「被殖民」。

另還有委員質疑，台電現在很多問題沒說清楚，卻提到要協助營造城鄉新風貌，讓人擔心會不會是要在「煙囪上畫長頸鹿」，也有質疑海堤的位置已經不同，卻只說有修短長度，讓人質疑邏輯合理性。

進入閉門會議之後，環評委員更是炮火猛烈。環委劉益昌提出，台電始終不願意把內容寫清楚，他對台電所提出的問題，竟然都只回「遵照辦理」，他一直思考，到底如何面對台電的報告，實在「讓人痛苦」；環委劉小如提出，能源局的報告都讓她不滿意，可是「卻沒有權利改變上次的投票結果，我不知道我們現在談的是希望達到什麼目的」、「我們今天從三點半到現在比上一次多得了什麼？」

詹順貴則緩頰說，如果台電、經濟部不從源頭政策重新檢討，環評大會光是從環差分析去「卡」，他不認為能卡出什麼結果。劉益昌無奈回說，作為一個委員，只能接受環保署的既定法規，他還建議，要把良心留給台電，讓台電去面對社會的批判，要求台電再報告。

詹順貴說，到底要台電報告到什麼樣的程度，要定出一個底線，「反對的人永遠不同意，會陷入無限循環」，他說，以前是不斷審查、現在若是要求不斷報告，會失去環評制度的意義。他也提到，後續有許多流程，地方政府都能持續主張，而且選舉將近，是否要讓深澳成為選舉議題，也是行政院等的決定，但無法說服環評委員，最後環保署環境保護署綜合計畫科長溫育勇建議可以要求開發單位於興建防波堤、卸煤碼頭之前，進行環境調查，再送到環保署審查。

根據環保署的環評法規，開發單位所做的環境調查，必須再送到環評會議審查，如果環評委員認為不滿意，可以要求提出替代方案，如果沒有替代方案，就不能通過，也不能興建。外界認為是為深澳設下補破網機制。環評大會決議共4點包括，施工前針對防波堤進行一年四季海域生態調查，提出防波堤友善生態環境做法，並降低溫排水對生態影響程度，呈現水下文化資產調查評估等。

民間團體要求撤回深澳。記者董俞佳／攝影
民間團體要求撤回深澳。記者董俞佳／攝影
分享

環評台電詹順貴
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10

環署通過經濟部報告 深澳電廠環評正式生效

2018-05-09 21:06

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

深澳電廠環評闖關成功 新北擬啟動行政訴訟

2018-05-09 22:43

深澳電廠再度闖關 建卸煤碼頭需再提環境調查

2018-05-09 20:45

反深澳居民：台電不說健康風險卻只談回饋金

2018-05-09 19:18

新北環保局長劉和然怒斥：台電永遠不睜開眼睛

2018-05-09 18:52

侯友宜到宜蘭談深澳 陳金德：環保模範縣 無需他來指導

2018-05-09 18:34

新北：核一乾貯水保計畫核發 與核一除役不可混為一談

2018-05-09 16:24

候選人頻轟核電廠選址 李正皓批：不是政治說了算

2018-05-09 16:23

侯友宜反深澳 綠委問：贊成重啟核四嗎？

2018-05-09 15:38

最毒核廢料在清大？校方澄清校內沒有核廢料

2018-05-09 15:05

深澳燃煤電廠 聯晚明天上午辦座談

2018-05-09 14:46

台電重申 確實需要建深澳

2018-05-09 14:46

侯友宜：台電是老縣長的「豬隊友」

2018-05-09 14:46

深澳擴建 學者批搞成南北對立

2018-05-09 14:46

影／深澳電廠再闖環評 反對、支持的居民兩方拚場

2018-05-09 14:31

議員要求對深澳電廠表態 林右昌：不要挖洞給我跳

2018-05-09 12:21

核廢料貯存擴及六都 侯友宜：台電是蘇貞昌的豬隊友

2018-05-09 11:42

沒辦法接受評估報告 陳歐珀：無法支持擴建深澳電廠

2018-05-09 11:32

深澳電廠爭議 侯友宜：台電是老縣長的「豬隊友」

2018-05-09 11:16

深澳電廠今再闖環評大會 楊偉甫：台電維持一貫態度

2018-05-09 11:12

經濟部今說明深澳電廠擴建案 詹順貴：不預設任何立場

2018-05-09 11:02

蘭嶼鄉長：核廢沒遷出 就丟回台電

2018-05-09 00:52

新聞眼／8月核廢考卷 總統如何作答

2018-05-09 00:52

核廢遷址 原能會急撤修法預告

2018-05-09 00:52

蘇：反對核廢放新北 侯：把新北當作啥毀

2018-05-09 00:52

原能會核廢草案預告喊卡 費鴻泰：行政院心虛

2018-05-08 22:27

選舉到了原能會自砍草案？ 學者轟：失格、離譜

2018-05-08 20:03

核廢料最終處置場爭議 原能會核廢草案預告喊卡

2018-05-08 19:04
看更多

熱門文章

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼

2018-05-09 08:00

小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合

2018-05-09 08:17

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人

2018-05-09 07:15

蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤

2018-05-09 08:31

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

操槍神技受矚目 蘇祈麟返國受到海軍英雄式歡迎

2018-05-09 11:19

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓

2018-05-09 01:01

林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？

2018-05-09 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top