親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

陸滲透美國學界？ 美演講者個人經歷不得列台灣

深澳電廠環差 有條件通過

2018-05-10 02:28經濟日報 記者江睿智／台北報導

環保環評大會昨（9）日經過4個多小時討論，終於同意台電深澳電廠開發環境影響差異分析案將生效；不過環評大會要求台電須在2019年底前、海堤興建前提出環境調查送環保署審查。

換言之，環保署將會在近日做出通過深澳電廠環差案的行政處分。台電可以興建電廠，但對於在深澳灣興建海堤前，須提出環境調查，環保署審查時若認為對環境影響很大，就要求台電提出環境衝擊因應對策。

根據能源局昨日在環評大會上報告，因我國用電持續增加，深澳電廠兩部機組裝置容量120萬瓩，可貢獻備轉容量率2.8個百分點，興建深澳電廠有必要性，有助於維持合理備用容量率，確保供電穩定。

事實上台電深澳電廠開發環差案已於3月14日第328次環評大會，因環評大會主席、環保署副署長詹順貴投下關鍵一票獲通過，但當時附帶決議是能源局和台電必須在環評大會上進行一次報告，昨日環評大會排入深澳電廠報告案。

依行政程序，環評大會通過開發案環評，環保署必須作出生效的行政處分，代表完備環評程序，可進入開發階段。因深澳電廠環差案引發各界關注，雖已獲環評大會通過，但環保署尚未做出最後行政處分，因此昨日對於是否認可能源局及台電報告，引發環委之間、中央與地方政府的角力與激辯。

環評電廠環保
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

台電：感謝深澳環評通過

2018-05-10 00:11

與會委員砲火猛烈 深澳環評還是闖關成功

2018-05-10 00:01

瑞芳民眾兩派…3里挺深澳 17里反對

2018-05-10 00:01

經部納入竹科用電量… 環團批數據灌水

2018-05-09 23:57

新北擬祭3招 力阻深澳電廠

2018-05-09 23:42

深澳案爭議多卻過關 環委：台電報告讓我痛苦

2018-05-09 23:36

深澳電廠環評闖關成功 新北擬啟動行政訴訟

2018-05-09 22:43

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10

環署通過經濟部報告 深澳電廠環評正式生效

2018-05-09 21:06

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

深澳電廠再度闖關 建卸煤碼頭需再提環境調查

2018-05-09 20:45

反深澳居民：台電不說健康風險卻只談回饋金

2018-05-09 19:18

新北環保局長劉和然怒斥：台電永遠不睜開眼睛

2018-05-09 18:52

侯友宜到宜蘭談深澳 陳金德：環保模範縣 無需他來指導

2018-05-09 18:34

新北：核一乾貯水保計畫核發 與核一除役不可混為一談

2018-05-09 16:24

候選人頻轟核電廠選址 李正皓批：不是政治說了算

2018-05-09 16:23

侯友宜反深澳 綠委問：贊成重啟核四嗎？

2018-05-09 15:38

最毒核廢料在清大？校方澄清校內沒有核廢料

2018-05-09 15:05

深澳燃煤電廠 聯晚明天上午辦座談

2018-05-09 14:46

台電重申 確實需要建深澳

2018-05-09 14:46

侯友宜：台電是老縣長的「豬隊友」

2018-05-09 14:46

深澳擴建 學者批搞成南北對立

2018-05-09 14:46

影／深澳電廠再闖環評 反對、支持的居民兩方拚場

2018-05-09 14:31

議員要求對深澳電廠表態 林右昌：不要挖洞給我跳

2018-05-09 12:21

核廢料貯存擴及六都 侯友宜：台電是蘇貞昌的豬隊友

2018-05-09 11:42

沒辦法接受評估報告 陳歐珀：無法支持擴建深澳電廠

2018-05-09 11:32

深澳電廠爭議 侯友宜：台電是老縣長的「豬隊友」

2018-05-09 11:16

深澳電廠今再闖環評大會 楊偉甫：台電維持一貫態度

2018-05-09 11:12

經濟部今說明深澳電廠擴建案 詹順貴：不預設任何立場

2018-05-09 11:02
看更多

熱門文章

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

操槍神技受矚目 蘇祈麟返國受到海軍英雄式歡迎

2018-05-09 11:19

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top