深澳電廠環差 有條件通過

2018-05-10 02:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



環保署環評大會昨（9）日經過4個多小時討論，終於同意台電深澳電廠開發環境影響差異分析案將生效；不過環評大會要求台電須在2019年底前、海堤興建前提出環境調查送環保署審查。

換言之，環保署將會在近日做出通過深澳電廠環差案的行政處分。台電可以興建電廠，但對於在深澳灣興建海堤前，須提出環境調查，環保署審查時若認為對環境影響很大，就要求台電提出環境衝擊因應對策。

根據能源局昨日在環評大會上報告，因我國用電持續增加，深澳電廠兩部機組裝置容量120萬瓩，可貢獻備轉容量率2.8個百分點，興建深澳電廠有必要性，有助於維持合理備用容量率，確保供電穩定。

事實上台電深澳電廠開發環差案已於3月14日第328次環評大會，因環評大會主席、環保署副署長詹順貴投下關鍵一票獲通過，但當時附帶決議是能源局和台電必須在環評大會上進行一次報告，昨日環評大會排入深澳電廠報告案。

依行政程序，環評大會通過開發案環評，環保署必須作出生效的行政處分，代表完備環評程序，可進入開發階段。因深澳電廠環差案引發各界關注，雖已獲環評大會通過，但環保署尚未做出最後行政處分，因此昨日對於是否認可能源局及台電報告，引發環委之間、中央與地方政府的角力與激辯。