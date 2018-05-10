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台電：感謝深澳環評通過

2018-05-10 00:11聯合報 記者高詩琴／台北報導

台電董事長楊偉甫昨天表示，北部地區年平均供電缺口達134億度。 圖／聯合報系資料...
台電董事長楊偉甫昨天表示，北部地區年平均供電缺口達134億度。 圖／聯合報系資料照片
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台電發言人徐造華表示，感謝環評通過，台電將打造世界一流高效率電廠，能夠提供北部民眾與企業用電，不辜負社會期待。對於環評大會決議內容，台電會尊重並且配合辦理。

環保署環評大會昨天作成決議，要求台電必須在深澳灣設置防波堤前，針對海洋生態提出環境影響調查報告，再送環保署審查。徐造華表示，台電將配合辦理。

台電表示，未來將與各界溝通，也會與在地共生共榮，打造富麗漁村，促進地方繁榮。

另外，台電董事長楊偉甫昨天在立法院經濟委員會表示，目前北部地區年平均供電缺口已達一三四億度，加上既有機組陸續除役退休，因此需要新深澳計畫平衡全國用電，「確實需要興建深澳燃煤電廠」。

楊偉甫表示，台電會用最好的技術、最低的排放量、最低的汙染量，打造高效能低排放的深澳電廠

台電表示，北部地區電力約一成五要靠「南電北送」調度，中南部發電、北部用電，引發中南部不滿。若碰上地震、風災等突發事件時，影響輸電，北部會陷入高度的供電風險。去年八一五因為天然氣供應突發中斷，造成全台近六百萬戶停電。各界皆關注區域電力供需平衡、自給自足的重要性。

台電指出，根據全台電力供需統計顯示，北部地區（北北基、宜蘭、桃園、新竹）近五年平均用電量高達八八九億度，但自主供電能力平均僅七五五億度，等同每年約有一三四億度用電缺口，全數皆由中南部電廠發電北送支應。

台電環評立法院深澳電廠停電
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