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評／校園民主陷危機，何來尊重大學自治？

陸委會官員：朋友兒非要赴陸念清華大學 擋都擋不住

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10聯合新聞網 綜合報導

民進黨立委林靜儀與環保署長李應元日前的詢答影片中，林靜儀建議，最好晚上十點後限電...
民進黨立委林靜儀與環保署長李應元日前的詢答影片中，林靜儀建議，最好晚上十點後限電，大家早點下班回家，不要看電視開燈，早點睡。 圖擷取自「公民廟口-立委在做天在看」
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立委林靜儀日前於立院質詢時提到「最好晚上十點後限電，讓大家早點睡，還可以解決少子化」，環保署長李應元也持正面態度，消息一出引發許多抨擊，經常評論時事的臉書專頁《動物辛球》則抨擊這是「只會欺負老百姓的政府」。

民進黨立委林靜儀提「晚上十點後限電」讓許多人砲轟，前總統府秘書長羅智強酸蔡政府的「用愛發電」原來是「晚上沒電」，國民黨發言人洪孟楷更批評如果真要這樣做乾脆「先從蔡英文家試行一個月」，而《動物辛球》也直指這根本是「只會欺負老百姓的政府」，認為政府在面對嚴肅的限電議題，卻把它當成兒戲，話說出口後才緩頰「這是幽默不是政策」，無非是讓人民理解，政府在處理問題時「只會將最弱勢的人民做為第一個開刀的對象」。

《動物辛球》認為，從政府官員在限電議題上的處理態度，就可看出政府會把刀砍向民生用電而非工業用電，這點從過去的花東開發案、亞泥案就可窺知一二，各項環評、利益都以財團為優先，但一般的小老百姓連晚上回家還得被揶揄、要求限電，由此可見台灣貧富差距擴大其來有自，而政府一如往昔的偏頗財團及富人，犧牲掉多數民眾的福祉也只要一句「我開玩笑而已」就能粉飾太平，《動物辛球》感嘆：這真是台灣政治莫大的悲哀。

近期不少表態參選人都被問到何謂「台灣價值」，《動物辛球》也狠酸如今執政黨的台灣價值，應該就是「拉攏財團與企業、選舉再假意的與人民站在一起」，指當今執政黨根本把人民當成猴子耍。

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